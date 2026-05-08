FOTO Un rubin uriaș, de 11.000 de carate, a fost descoperit în Myanmar. „O calitate cromatică ridicată”

Un rubin uriaş, de 11.000 de carate, a fost găsit în Myanmar, unul dintre cele mai mari rubine găsite vreodată în această ţară din Asia de Sud-Est reputată pentru pietrele sale preţioase, anunţă vineri presa birmaneză, relatează AFP, preluată de News.ro.

Acest rubin, extras în regiunea Mogok (nord), este „excepţional de mare, rar şi greu de găsit”, a anunţat într-un comunicat noul guvern birmanez.

„Rubinul uriaş prezintă o culoare roşie-purpurie, cu nuanţe gălbui, şi este considerat ca având o calitate cromatică ridicată”, au anunțat autoritățile din Myanmar.

În pofida faptului că este mult mai mic decât un rubin similar de 21.450 de carate – găsit în aceeaşi zonă în 1996 -, această piatră este mult mai preţioasă „din cauza culorii sale superioare, a clarităţii şi a calităţii sale globale”, a anunţat guvernul, fără să-i estimeze valoarea.

Rubinul de 11.000 de carate descoperit în Myanmar Foto: Handout / AFP / Profimedia

Împăraţi, regi şi comandanți militari şi-au disputat mult timp Valea Mogok, situată în regiunea Mandalay, unde se ascund cele mai remarcabile rubine, denumite „sânge de porumbel”.

Aceste pietre preţioase sunt unele dintre le mai scumpe din lume. Bijuterii de cea mai înaltă calitate pot atinge câteva milioane de dolari.

Myanmarul este condus de către o juntă militară în urma unei lovituri de stat, în 2021, care a declanşat un război civil. Însă fostul lider militar Min Aung Hlaing a devenit recent preşedinte, în urma unui proces electoral larg contestat.