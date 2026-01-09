FOTO. Un tren are 10 ore întârziere și încă nu a ajuns în București. A intrat cu doar o oră întârziere în România și diferența a făcut-o pe parcurs

Trenul internațional Muntenia IR 79 a plecat joi, la ora locală 15:10, de la Budapesta, având ce destinație finală Gara de Nord din București, scrie site-ul Club Feroviar. Trebuia să ajungă vineri dimineață la ora 8:23, numai că după intrarea în România, locomotiva a cedat.

Potritvit panoului de sosiri și plecări din Gara de Nord, trenul figura vineri după-amiază cu o întârziere de 600 de minute, adică de 10 ore.

Locomotivă modernizată s-a stricat

La intrarea în România, trenul avea o întârziere de doar 78 de minute, numai că, potrivit Clubferoviar, la 25 de km după ce a trecut de Curtici, locomotiva s-a defectat. Locomotiva făcea parte dintr-un loc modernizat recent la Reloc Craiova, societate din Grupul Grampet, care îi aparține omului de afaceri Gruia Stoica.

Era joi seara, trecut ora 22:00, iar locomotiva de ajutor, EA 005, a sosit abia după aproape cinci ore, iar vineri la 4:13 trenul și-a putut relua mersul. Locomotiva a fost luată de la un alt tren, București-Oradea, care a dus trenul internațional până la Timișoara, după care s-a întors la trenul inițial de la care fusese luată.

Trenul de la Budapesta a fost preluat de o altă locomotivă vineri dimineața de la Timișoara de Nord, de unde a plecat spre București cu o întârziere de 8 ore și jumătate, potrivit Clubferoviar și este așteptat să ajungă în această seară, în București.

Ce drept au călătorii

Potrivit CFR, dacă trenul soseşte la destinaţie cu întârziere din cauza transportatorului, aveţi dreptul la despagubire pentru întârziere. Despăgubirea este echivalentă cu 25% din preţul de transport pentru trenul întârziat, dacă întârzierea este între 60 şi 119 minute, respectiv 50% din preţul de transport pentru trenul întârziat dacă întârzierea este de 120 de minute sau mai mult.