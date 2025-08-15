FOTO Unde a fost Nicușor Dan de Ziua Marinei. Președintele a lipsit de la festivitățile de la Constanța

Președintele Nicușor Dan a fost marele absent de la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Mesajul șefului statului cu ocazia acestei sărbători a fost citit de șeful Cancelariei prezidențiale, Cristian Diaconescu. Imagini publicate de Antena3.ro arată că Nicușor Dan și-a petrecut prima parte a zilei de vineri la Brașov, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.

Președintele Nicușor Dan a fost însoțit la mănăstirea Sâmbăta de Sus de soția sa, Mirabela, și cei doi copii ai lor, conform imaginilor obținute de Antena3.ro.

Președintele Nicușor Dan și familia lui s-au dus, vineri, de Sfânta Maria, să asiste la o slujbă la o mănăstire. FOTO: antena3.ro

În imagini se observă cum Nicușor Dan stă altături de copiii săi și partenera sa de viață în mulțime, ascultând slujba.

„E într-o perioadă de concedii”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri că președintele Nicușor Dan l-a informat că nu va fi prezent la festivitățile de la Constanța, însă ministrul a precizat că șeful statului „va fi alături de români în altă parte”.

Ionuț Moșteanu a spus, citat de Agerpres, că președintele Nicușor Dan este „într-o perioadă de concedii”, acesta fiind motivul pentru care șeful statului lipsește de la festivitățile de la Constanța organizate cu ocazia Zilei Marinei Române.

„Domnul președinte m-a anunţat că nu o să vina la Zua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcursul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a spus ministrul Apărării. La festivitățile de la Constanța participă oficialități precum premierul Ilie Bolojan, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, iar din partea Administrației Prezidențiale a participat Cristian Diaconescu, coordonatorul Cancelariei președintelui. Diaconescu a citit mesajul președintelui Nicușor Dan cu ocazia festivităților de la Constanța.