FOTO Unde și-au mutat rușii bombardierele strategice, după masiva operațiune ucraineană „Pânza de păianjen”

Rusia a mutat deja zeci de bombardiere strategice către baze aeriene mai îndepărtate din țară, în urma atacului cu drone al Ucrainei asupra avioanelor militare ale Moscovei, arată imagini din satelit, potrivit publicației ruse independente The Moscow Times.

Serviciile ucrainene de securitate au lansat un atac masiv cu drone asupra bazelor aeriene militare rusești pe 1 iunie, lovind la mii de kilometri de linia frontului, în ceea ce președintele Volodimir Zelenski a catalogat ca fiind operațiunea cu cea mai mare rază de acțiune de până acum. Atacul, numit „Operațiunea Pânza de păianjen” („Operation Spider’s Web”), a vizat mai multe baze aeriene din interiorul Rusiei, inclusiv în regiunile Murmansk, Irkutsk, Reazan și Ivanovo.

Imaginile din satelit analizate de grupul de cercetare OSINT AviVector arată că toate bombardierele Tu-160 staționate anterior la baza aeriană Belaya din Irkutsk și la baza aeriană Olenya din Murmansk își părăsiseră pozițiile la începutul lunii iunie.

🔻Satellite images of 🇷🇺 Olenya Airbase as of June 3, 09:55 UTC



The airbase housed 1 Tu-160 (Blackjack), 1 Il-76 (Candid), 3 An-12 (Cub) and 28 Tu-22M3 (Backfire-C).



After the Ukrainian special operation, 4 completely destroyed planes can be seen: 3 Tu-95MS (Bear-H) and 1 An-12… pic.twitter.com/Y1o09X63SO — AviVector (@avivector) June 3, 2025

Două dintre aceste bombardiere au fost redislocate la Anadyr, în regiunea Ciukotka, trei la Yelizovo, în regiunea Kamceatka, și alte trei la baza aeriană Borisoglebskoye din Republica Tatarstan.

🔻Satellite images of 🇷🇺 Borisoglebskoye Airbase as of June 6, 08:09 UTC



The airbase housed 3 Tu-160 (Blackjack), 4 Tu-22M3 (Backfire-C) and 3 Tu-214.



As of yesterday at 08:20 UTC, only one Tu-160 remained at the airbase, where it has been undergoing modernization for a long… pic.twitter.com/bs0641zvtV — AviVector (@avivector) June 6, 2025

Bombardiere strategice Tu-22M3 și Tu-95MS au fost, de asemenea, relocate de la Murmansk la baze din Tatarstan și din regiunile Amur și Saratov, precum și la Mozdok, în Republica Osetia de Nord — o bază care nu a fost utilizată în mod activ de armata rusă în ultimii ani.

🔻Satellite images of 🇷🇺 Anadyr Airbase as of June 7, 00:09 UTC



The airbase housed 2 Tu-160 (Blackjack).



After Ukrainian strikes on Russian airbases, Russia has dispersed its Tu-160 strategic bombers across multiple locations.



One of the Tu-160s from Belaya Airbase arrived at… pic.twitter.com/uvDaBbFyi1 — AviVector (@avivector) June 7, 2025

🔻Satellite images of 🇷🇺 Yelizovo Airport as of June 11, 00:58 UTC



The airbase housed 3 Tu-160 (Blackjack), several Il-20M (Coot-A), An-26 (Curl) and MiG-31 (Foxhound) interceptors.



After the Ukrainian drone attack on Belaya Airbase, Russia dispersed its Tu-160 bombers to other… pic.twitter.com/8X3shBfzoo — AviVector (@avivector) June 11, 2025

Potrivit unor oficiali americani citați de The New York Times, atacurile din 1 iunie ale Ucrainei au distrus cel puțin șase bombardiere strategice Tu-95, patru bombardiere Tu-22M și mai multe aeronave de avertizare timpurie, control și comandă și supraveghere a spațiului aerian A-50.

Surse ucrainene estimează că numărul total al avioanelor Forțelor Aerospațiale Ruse distruse sau avariate se ridică la 41, cifră confirmată ulterior de un înalt oficial NATO pentru The Moscow Times.

Justin Bronk, expert în aviație la think tank-ul RUSI din Londra, a declarat că imaginile de la baza Anadyr pot sugera că Moscova încearcă să reducă riscul unor noi atacuri cu drone.

Rusia își va muta probabil mai frecvent bombardierele sale, între diferite baze, după succesul atacurilor ucrainene, a precizat Greg Bagwell, fost comandant superior al Forțelor Aeriene Regale Britanice, pentru publicația Newsweek.

În timp ce oficialii occidentali cred că Rusia ar putea pregăti un atac de represalii mai amplu împotriva Kievului, răspunsul său imediat a constat în intensificarea atacurilor cu rachete, inclusiv balistice, și drone asupra întregii Ucraine.

