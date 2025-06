LIVE Război în Ucraina, ziua 1205: Nou val de drone lansate asupra Harkovului, cel puțin 6 morți și 64 de răniți / Ucrainenii au atacat o fabrică de electronice din regiunea Moscova / Ministrul german al apărării e la Kiev

Un atac concentrat, de nouă minute, cu drone rusești asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina, Harkov, a ucis miercuri șase persoane și a rănit 64, inclusiv nouă copii, au declarat oficialii ucraineni. Atacul a venit după ce în ultima săptămână forțele ruse a desfășurat cele mai mari două atacuri aeriene din acest război, parte a intensificării bombardamentelor despre care Moscova spune că sunt măsuri de răspuns pentru atacurile recente ale Kievului în Rusia.

Șeful Statului Major Interarme al forțelor armate americane, generalul Dan „Razin” Caine, le-a spus miercuri senatorilor de la Washington că nu crede că președintele rus Vladimir Putin se va opri la Ucraina dacă va reuși să cucerească țara.

Ministerul britanic al apărării remarcă și el că forțele armate ruse au suferit probabil până acum 1.000 000 de pierderi (morți și răniți), adăugând că probabil 250.000 de soldați ruși au fost uciși sau dați dispăruți (presupuși morți), acestea fiind cele mai mari pierderi suferite de Rusia într-un conflict activ după al Doilea Război Mondial.

„Rusia a suferit probabil peste 200.000 de pierderi în 2025 până în prezent, Statul Major ucrainean raportând o medie zilnică de peste 1.250 de pierderi rusești. Pierderile de luptă permanente ale Rusiei (morți, dispăruți și răniți irevocabil) au ajuns probabil în prezent undeva între 400.000 și 500.000 de persoane.

Soldații răniți, în special cei care sunt irevocabil răniți, continuă să supună sistemului medical militar rus la toate nivelurile de îngrijire medicală, provocând probleme logistice semnificative și ducând la o lipsă de personal medical militar.

Este foarte probabil ca forțele ruse să continue să încerce să suprasolicite forțele ucrainene prin utilizarea atacurilor în masă pentru a copleși pozițiile defensive și a obține câștiguri tactice.

Liderii de rang înalt ai Rusiei sunt aproape sigur pregătiți să tolereze un număr constant ridicat de victime, atât timp cât acest lucru nu afectează în mod negativ sprijinul publicului sau al elitei pentru război, iar aceste pierderi pot fi înlocuite”, a apreciat ministerul britanic al apărării într-o postare pe X.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a sosit la Kiev pentru a vorbi despre sprijinul militar acordat Ucrainei în războiul cu Rusia, a relatat joi agenția de presă DPA.

Pistorius intenționează să poarte discuții cu reprezentanții guvernului ucrainean cu privire la acordarea de noi ajutoare în domeniul armamentului din partea Berlinului.

„Facem tot ce putem pentru a sprijini Ucraina astfel încât să se poată apăra și să ajungă într-o poziție în care Rusia să fie pregătită să intre în negocieri serioase”, a declarat Pistorius înainte de plecarea sa.

Germania este al doilea mare susținător militar al Ucrainei, după Statele Unite, al căror angajament față de Kiev a fost pus sub semnul întrebării, ceea ce a pus presiune pe Europa să se implice. (Reuters)

Armata ucraineană a afirmat că a atacat peste noapte fabrica de electronice Rezonit din regiunea Moscova.

„Pentru a reduce capacitatea inamicului de a produce arme și echipamente de înaltă tehnologie, noaptea trecută, unități ale Forțelor de Sisteme fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale Forțelor de Apărare, au lovit o instalație importantă a complexului militar-industrial al agresorului rus.

Exploziile au fost înregistrate pe teritoriul Rezonit Technopark din Zubovo, regiunea Moscova. Aceasta este o fabrică de producție în masă și asamblare de circuite imprimate și electronice. Produsele sale sunt utilizate pe scară largă în fabricarea de arme și echipamente de înaltă tehnologie. Rezultatele pagubelor provocate de incendiu sunt în curs de clarificare.”, a transmis pe Telegram armata ucraineană.

Last night, there was an attack on the Rezonit Technopark in Zubovo, Moscow region, carried out by the Unmanned Systems Forces of the Armed Forces of Ukraine, in cooperation with other Defense Forces units,



Rezonit is an important target of Russia's military-industrial complex,… pic.twitter.com/MDt1QksX5U