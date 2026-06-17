FOTO Unul din cei mai mari hotelieri români anunță investiții de 11 milioane de euro și un rebranding

UNITA Turism Holding, unul dintre cele mai importante lanțuri hoteliere din România, fondat de Josef Goschy, intră într-un proces de rebranding și modernizare a unităților de cazare pe care le deține.

UNITA Turism Holding devine UNITA Hotels, iar proiectul presupune investiții de 11 milioane de euro.

Josef Goschy a vândut în 2016 către familia Movileanu hotelurile Onix și Safir din Cap Aurora, cu 345 de camere, clasificate la două stele.

În 2027, lanțul Phoenicia, deținut de Mohammad Murad a cumpărat de la Josef Goschy fosta „perlă a litoralului”, complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere din stațiunea Olimpdreptul de autor.

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