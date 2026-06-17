Skip to content
Profit.ro

FOTO Unul din cei mai mari hotelieri români anunță investiții de 11 milioane de euro și un rebranding

Maria Ionescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

UNITA Turism Holding, unul dintre cele mai importante lanțuri hoteliere din România, fondat de Josef Goschy, intră într-un proces de rebranding și modernizare a unităților de cazare pe care le deține.

UNITA Turism Holding devine UNITA Hotels, iar proiectul presupune investiții de 11 milioane de euro.

Josef Goschy a vândut în 2016 către familia Movileanu hotelurile Onix și Safir din Cap Aurora, cu 345 de camere, clasificate la două stele.

În 2027, lanțul Phoenicia, deținut de Mohammad Murad a cumpărat de la Josef Goschy fosta „perlă a litoralului”, complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere din stațiunea Olimpdreptul de autor.

Citește mai mult pe Profit.ro