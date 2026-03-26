FOTO / VIDEO „Ești frumoasă ca un gol în minutul 90”: Un suporter român și-a cerut iubita în căsătorie pe străzile din Istanbul, înaintea meciului România–Turcia

Un suporter român și-a cerut iubita în căsătorie pe străzile din Istanbul, cu câteva ore înaintea meciului dintre România și Turcia, din semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

România va înfrunta Turcia astăzi, de la ora 19:00, într-un meci decisiv pentru drumul spre turneul final. Înaintea partidei, centrul orașului Istanbul a fost animat de sute de suporteri români, care au cântat, au fluturat steaguri și au scandat pentru echipa națională.

Momentul a fost surprins de reporterii GOLAZO.ro. În imagini, tânăra apare inițial ținând o pancartă, în timp ce este fotografiată de cei din jur, fără să pară că știe mesajul de pe ea. După ce a citit textul „O întrebare aș avea, vrei să fii soția mea?”, iar pe verso „Ești frumoasă ca un gol în minutul 90”, tânăra s-a emoționat. Bărbatul i-a oferit tinerei un buchet de flori și un inel.

Cererea a fost întâmpinată cu aplauze de ceilalți suporteri, care au strigat „Pup-o, pup-o”. Tânăra suporteră a spus „da”.

Foto: GOLAZO.ro / Theodor Jumătate

Dacă vor trece de selecționata antrenată de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor înfrunta câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, în meciul decisiv pentru calificare, tot în deplasare, pe 31 martie.