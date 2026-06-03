Cum arată aeroportul din Kuweit după atacul iranian cu zeci de răniți

Premierul Kuweitului, Sheikh Ahmed Al-Abdullah, inspectază Terminalul 1 al aeroportului după atacul cu drone și a dispus lucrări de reparații. Sursa foto: X

Cel puțin 60 de persoane au fost rănite în urma atacului care a vizat aeroportul internațional din Kuweit, principalul aeroport din țara din Orientul Mijlociu, aliat al SUA în regiune, relatează CNN și The Guardian.

Statele Unite și Iranul au lansat în cursul nopții o serie de atacuri reciproce, în pofida armistițiului aflat în vigoare.

Printre atacurile lansate de Iran, unul a lovit aeroportul din Kuweit, provocând moartea unui cetățean indian și rănirea a peste 60 de persoane, potrivit Ministerului de Externe al Kuweitului.

Atacul s-a soldat cu unul dintre cele mai mari bilanțuri de răniți înregistrate în regiune în urma unei lovituri iraniene de la începutul confruntărilor.

Terminalul fusese redeschis abia luni, după mai multe luni de închidere cauzate de războiul început pe 28 februarie, odată cu atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului.

Kuwait International Airport condition after the Iranian drone and missile attack overnight. pic.twitter.com/kWKbhIfaeK — rookiie. (@rookie_insightx) June 3, 2026

Prime Minister Inspects Kuwait Airport Terminal 1 After Drone Attack, Orders Restoration Works..



Prime Minister Sheikh Ahmed Al-Abdullah conducted an inspection visit to Terminal 1 (T1) at #Kuwait International Airport, accompanied by the President of the General Authority of… pic.twitter.com/8RqHbAm5yd — Ayman Mat News (@AymanMatNews) June 3, 2026

Aeroportul și-a reluat ulterior parțial activitatea, iar zborurile companiei Kuwait Airways au fost reluate de la un alt terminal, potrivit autorităților din aviația civilă.

Kuweitul a declarat doi membri ai misiunii diplomatice iraniene persona non grata și le-a cerut să părăsească țara.

Cum a început totul

Armata americană a „neutralizat” un petrolier care se îndrepta către un port iranian, lovindu-l cu o rachetă Hellfire, a transmis Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-un comunicat publicat la scurt timp după miezul nopții, ora locală a Iranului.

Aproape în același timp, în apropierea insulei Qeshm din Iran s-au auzit „sunete asemănătoare unor explozii”, potrivit agenției semi-oficiale iraniene Mehr, care a citat surse și locuitori din zonă.

La scurt timp după aceea, armata Kuweitului a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană interceptează „atacuri cu rachete și drone inamice”.

Un cont de Telegram afiliat Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a susținut că, „potrivit imaginilor și informațiilor apărute din Kuweit”, trei rachete au lovit cu succes „baze inamice” de pe teritoriul kuweitian.

Sirenele de alarmă au fost activate și în Bahrain, iar Ministerul de Interne le-a cerut cetățenilor să „rămână calmi” și să se adăpostească în cel mai apropiat loc sigur. Ulterior, armata Bahrainului a anunțat că a interceptat și distrus trei rachete și „mai multe” drone.

Într-un comunicat publicat puțin după ora 3:00, ora locală a Iranului, CENTCOM a anunțat că armata americană a efectuat lovituri „în legitimă apărare” asupra insulei Qeshm. Potrivit SUA, atacurile au fost un răspuns la „tentative de atac ale Iranului în Orientul Mijlociu”.

Ulterior, Iranul a afirmat că a vizat baze americane din regiune și o navă aflată în apropierea Strâmtorii Hormuz, ca răspuns la ceea ce a descris drept atacuri americane asupra petrolierului asociat Iranului și asupra insulei Qeshm.

Câteva ore mai târziu, CENTCOM a anunțat că forțele americane au doborât un nou val de drone iraniene care vizau trupele SUA din Kuweit.

Într-un comunicat publicat recent, Iranul a condamnat loviturile americane asupra teritoriului său și a acuzat statele vecine că au permis SUA să folosească teritoriul lor pentru desfășurarea atacurilor.

Kuweitul a declarat că teritoriul și spațiul său aerian nu au fost folosite pentru atacuri împotriva „niciunei țări”.