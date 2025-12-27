FOTO/VIDEO Vremea din nord-estul SUA a dat peste cap mii de zboruri. New York, la cea mai abundentă ninsoare din ultimii aproape patru ani

Peste 3.900 de zboruri către, dinspre și în interiorul SUA au suferit întârzieri, conform datelor de sâmbătă dimineață de pe site-ul de monitorizare FlightAware, pe fondul ninsorilor din nord-estul țării. În New York a avut loc cea mai abundentă cădere de zăpadă din ultimii aproape patru ani, scrie BBC.

În Central Parc din New York zăpada măsura 11 centimetri, cel mai mare nivel înregistrat după ianuarie 2022. În alte zone ale statului american s-a ajuns până la circa 19 centimetri, potrivit Serviciului Național de Meterologie al SUA (NWS).

Central Park's Belvedere Castle after four inches of snow last night, New York City's heaviest snowfall in several years. ❄️ pic.twitter.com/WZ9a3lriXn — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) December 27, 2025

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, declarase stare de urgență pentru mai mult de jumătate dintre comitatele statului.

New York City looks magical in the snow pic.twitter.com/DojNwYKnl2 — Meredith Gorman (@MereGorman) December 27, 2025

La nivel național au fost anulate circa 770 de zboruri de sâmbătă, cele mai afectate fiind aeroporturile John F. Kennedy din New York, respectiv aeroporturile LaGuardia și Newark Liberty din New Jersey, notează Forbes.

Tot în nord-estul SUA, aeroporturile Boston Logan International și Philadelphia International au înregistrat 84, respectiv 53 de întârzieri.

Până sâmbătă dimineață, stratul de zăpadă măsura 15-25 de centimetri de la Syracuse, din centrul New York-ului, și până la Long Island, în sud-estul statului.

SNOW DAY 🗽❄️: Friday night snowfall in New York City illuminated by the bright lights of Times Square set the stage for a scenic Big Apple winter wonderland. pic.twitter.com/05DRuQWYGK — FOX Weather (@foxweather) December 27, 2025

Cea mai abundentă ninsoare a fost înregistrată în statul vecin, New Jersey, unde a fost declarată de asemenea stare de urgență, și în Connecticut, unde stratul de zăpadă avea un nivel de circa 23,8 centimetri în comitatul Fairfield.