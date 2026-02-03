FOTO / VIDEO O biserică s-a prăbușit parțial în județul Sălaj. O polițistă a fost rănită / Echipele de intervenție caută posibile victime sub dărâmături

O biserică din orașul Cehu Silvaniei, județul Sălaj, s-a prăbușit parțial marți seară, în apropierea sediului Poliției. O femeie, agent de poliție, a fost rănită, iar autoritățile caută în continuare posibile victime sub dărâmături, au transmis reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj (IPJ), citați de presa locală.

„La data de 3 februarie a.c., în jurul orei 18:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei au fost sesizaţi prin apel unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că o biserică din oraşul Cehu Silvaniei, situată în vecinătatea sediului Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, s-a prăbuşit. La faţa locului s-au deplasat poliţişti, pompieri şi echipaje medicale”, a transmis IPJ Sălaj.

Potrivit presei locale, este vorba despre Biserica Reformată din Cehu Silvaniei, situată în Piața Trandafirilor.

„În urma evenimentului a rezultat rănirea unei femei, agent de poliție în cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei, care a fost surprinsă de prăbușire în timp ce se deplasa către sediul poliției. Aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind conștientă”, au transmis reprezentanții IPJ Sălaj.

De asemenea, în urma prăbușirii, un autoturism a fost distrus.

„În prezent, sunt efectuate căutări la faţa locului, în vederea identificării altor posibile victime”, au precizat autoritățile.

Cauzele incidentului nu sunt cunoscute deocamdată.

Sursa foto: Facebook / Anca Veronica Schlachter

Biserica se afla în restaurare

Biserica Reformată din Cehu Silvaniei se afla, începând cu anul 2025, în plin proces de restaurare. Investiția, în valoare de 10.000.000 de lei, este finanțată de Institutul Național al Patrimoniului (INP) prin Timbrul Monumentelor Istorice. Proiectul viza execuția lucrărilor de restaurare, conservare și punere în valoare a monumentului, potrivit Agerpres.

De asemenea, în cursul anului trecut, parohia ce are în proprietate biserica a beneficiat de sprijin financiar și din partea Consiliului Județean Sălaj, prin programul județean de protecție a monumentelor istorice.

Conform datelor Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, biserica a fost ridicată la începutul secolului al XV-lea ca lăcaș catolic medieval. Din structura gotică originală se mai păstrau intrarea de sub turn, sanctuarul și blazoanele familiilor nobiliare Drágffy și Jakcs.

Trecută la cultul reformat în anul 1530, biserica a suferit transformări majore de-a lungul secolelor, cea mai vizibilă fiind ridicarea turnului baroc cu fleșă metalică, elementul care domina silueta orașului până la incidentul de marți seara.