FOTO/VIDEO Protest anti-război la Tel Aviv, dispersat de poliție. „Netanyahu este cea mai mare amenințare”

Peste o mie de persoane s-au adunat sâmbătă în Piața Habima din centrul orașului Tel Aviv pentru a protesta împotriva războiului pe care îl poartă Israelul împotriva Iranului, criticându-l pe premierul Benjamin Netanyahu. Poliția a intervenit în cele din urmă pentru a dispersa mulțimea și a reținut cel puțin 17 persoane, potrivit AFP și CNN.

„Nu bombardați! Vorbiți!” și „Puneți capăt prostiilor lui Bibi!”, cum este poreclit premierul Netanyahu, au fost două dintre scandările auzite de un jurnalist AFP la manifestația din Tel Aviv.

Protest anti-război, în Tel Aviv, Israel, sâmbătă, 4 aprilie 2026. Credit: Ilia YEFIMOVICH / AFP / Profimedia

„Netanyahu este cea mai mare amenințare la adresa existenței Israelului”, scria pe pancarta afișată de o femeie.

La scurt timp după debutul manifestației, poliția i-a dispersat pe manifestanți, însă câțiva dintre ei s-au întors la fața locului. Unii s-au așezat pe jos, a scris Agerpres.

🚨🇮🇱BREAKING: Chaos erupts in Tel Aviv, Israel as police crack down on peaceful anti-war protesters.



Thousands of Israelis took to the streets demanding an end to a war with Iran, Lebanon and Palestine!



"We want a normal life – no more bloodshed, no more war!" pic.twitter.com/wRJyU2WBlH — Mario ZNA (@MarioBojic) April 4, 2026

„Poliția încearcă să ne reducă la tăcere”, dar „este de datoria noastră să fim prezenți”, a declarat pentru AFP Alon-Lee Green, co-director al Standing Together, un grup israeliano-palestinian care a organizat demonstrația.

În cadrul protestului au fost criticate și acțiunile militare împotriva Hamaz din Gaza, și cele din Liban, unde Israelul a lansat o ofensivă împotriva miliției șiite pro-iraniene Hezbollah, care a intervenit în război cu obiectivul declarat de a răzbuna moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei.

„Suntem aici pentru a cere încetarea războiului din Iran, a războiului din Liban, a războiului în curs din Gaza și pentru a pune capăt pogromurilor din Cisiordania”, a adăugat Alon-Lee Green.

Protest anti-război, în Tel Aviv, Israel, sâmbătă, 4 aprilie 2026. Credit: Oren Ziv / DPA / Profimedia

Cel puțin 17 persoane reținute

Yuval Tzur, care a participat săptămânal la proteste de la începutul războiului, a declarat pentru CNN că protestul a durat „cam jumătate de oră”, fiind oprit de intervenția forțelor de ordine.

„Am reușit să protestăm poate o jumătate de oră (…). Toți cei cu care am venit au fost împinși, au fost trântiți la pământ”, a declarat Tzur.

Israeli police dispersed anti-war protest in Tel Aviv, officially for violating the limits on public gatherings due to the war. But it did intervene when thousands crowded today on the beach or in malls pic.twitter.com/jH1nZiTSzO — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) April 4, 2026

Curtea Supremă a Israelului emisese anterior un ordin care permitea desfășurarea unui protest cu cel mult 600 de persoane. Sâmbătă seară, poliția le-a spus demonstranților care s-au adunat în piață că sunt mai mulți decât prevede ordinul.

„Depășiți cu mult decizia Curții Supreme care a stabilit o limită de 600 de persoane pentru protest – în prezent vă apropiați de 1.000”, a spus un ofițer de poliție printr-un megafon.