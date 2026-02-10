FOTO/VIDEO Protest pe scările Teatrului Național București: „Sunt artist, creez liber, nu în program fix” / Decizia de ultimă oră a ministrului Culturii

Zeci de actori și angajați ai Teatrului Național din București protestează, marți, după ce Ministerul Culturii a propus normarea timpului de muncă pentru artiști. Ei afișează mesaje precum „Sunt artist, creez liber, nu în program fix” sau „Constrângerea și supunerea omoară libertatea de expresie”. La manifestație a venit și ministrul Culturii, András Demeter, care a anunțat că retrage proiectul pilot, dar „probleme de fond vor rămâne”.

Actorii și angajații protestează pe scările din fața teatrului. Printre ei se află și Medeea Marinescu, Mihai Călin, Ada Galeș, Alexandru Papadopol, Istvan Teglas, Aurelian Timișan sau Cristi Iacob.

„Un declin al profesiei noastre”

Proiectul ar însemna „un declin al profesiei noastre. În loc să te gândești la rolul tău, să fii crreativ, trebuie să te gândești la cele opt ore, ai, n-ai treabă. Lucrurile o iau razna. Nu știu de ce ministrul Culturii nu se implică mai mult. Profesia noastră este una liberă, suntem liberi și creatori”, a declarat managerul Teatrului Dramaturgilor Români, Gabriel Fătu.

Și actrița Ada Galeș susține că „propunerea nu are niciun sens” și spune că „nu ține cont de specificul meseriei noastre”.

Protest la TNB / FOTO: Adelina Mărăcine / HotNews

Ministrul Culturii retrage proiectul

Ministrul Culturii András Demeter retrage proiectul-pilot care urma să normeze munca artiștilor și să impună pontajul zilnic pentru actori. „Retragem propunerea colegilor și le mulțumim pentru tot efortul prin care după 2 luni de munca le-au elaborat. Mai lucrăm până găsim o formă”, a declarat ministrul András Demeter în urmă cu câteva momente.

El a susținut, însă, că proiectul „nu este nicio noutate”.

„Aceste instrucțiuni nu afectează ceea ce s-a prestat în plus. Problema este se referă la orele care sunt în minus. Iar aceste instrucțiuni vin cu niște soluții ca să nu existe nimeni în minus. Asta e situația”, a declarat Demeter.

Întrebat dacă există teatre în care orele de muncă ale artiștilor sau ale personalului sunt mai puține decât cele prevăzute de lege, el a replicat: „În orice teatru, în orice insituție. Indiferent ce ai face. Regularitatea cu care poți programa un titlu, indiferent că-i operă, balet, că-i concert, este una, dar numărul de realizatori este mult mai mare”.

„Este foarte clar că sunt zile în care artiștii nu sunt chemați la teatru, dar ei sunt pontați pe acele ore. De aici vine acest pachet – să ofere un cadru prin care orelele acelea să fie recunoscute ca o pregătire, pentru a fi în deplinătatea tuturor instrumentelor de care dispun. Dacă nu ai scris un raport, pare că ești absent. Dar tu doar nu ești prezent fizic”, a argumentat ministrul decizia.

„Mă duc la minister, dar… Circulara oricum va trebui înlocuită cu ceva, pentru că problema rămâne chiar dacă o punem sub preș. Mă refer la faptul că există și va exista câtă vreme ne vom ponta opt ore pe zi, va exista necesitatea de a aduce o dovadă a faptului că lucrăm și atunci când nu suntem în instituție”, a declarat András Demeter jurnaliștilor.

El a oferit un exemplu: În 1993, când era director la Teatrul Maghiar din Timișoara, Curtea de Conturi a verificat Teatrul și a cerut pontajul. „M-au întrebat unde este un actor care era la repetiții la Constanța”, dar care era pontat. Acesta susține că atunci, Curtea de Conturi a cerut să fie dat afară actorul în cauză și forțarea acestuia să plătească salariul pe care l-a primit.

„Acest lucru ar trebui să evităm pe viitor. E o propunere, nu este o nomră, o lege, un ordin de ministru. Este o propunere, să putem proba ceea ce știm că se face”, a adăugat el.

Ce a declanșat revolta artiștilor

Proiectul pilot al Ministerului Culturii prevedea normarea timpului de muncă pentru artiști și personalul din teatrele naționale a generat critici în lumea artistică. „Creația artistică nu poate fi măsurată în ore și tabele”, a transmis, luni, UNITER, organizația profesională care reprezintă artiștii și profesioniștii din teatrul românesc.

Noile reguli i-ar fi obligat pe artiști să își prezinte programul săptămânal de lucru, să completeze rapoarte individuale de activitate și să semneze foi de prezență, măsuri pe care actorii le contestă pentru că, spun ei, transformă munca de creație într-o muncă de birou.

Era prevăzută normarea timpului de lucru pentru artiștii din instituțiile aflate în subordinea Ministerului Culturii la 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, cu posibilitatea unor excepții, în funcție de specificul stagiunii. Potrivit documentului, artiștii ar fi urmat să completeze fișe prin care să își justifice timpul de lucru, relatează Cultura la dubă.