FOTO/VIDEO Tren de pasageri, cu peste 200 de oameni în el, lovit de un bombardament cu drone al rușilor, în Harkov. Bilanțul victimelor

Un vagon de tren în flăcări în urma unui atac aerian, în regiunea Harkov, pe 27 ianuarie 2026. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Un bombardament cu drone rusești asupra unui tren de pasageri, efectuat în nord-estul Ucrainei, a provocat moartea a cinci persoane, potrivit procurorilor ucraineni, atacul fiind condamnat drept un act de terorism de către președintele Volodimir Zelenski, informează Reuters.

Procurorii au afirmat că fragmente care provin de la cinci cadavre au fost găsite la locul atacului asupra trenului, în apropierea unui sat din regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei.

Trenul de pasageri circula de la Chop, un oraș aflat lângă granița de vest a Ucrainei cu Ungaria și Slovacia, către orașul Barvinkove.

Fotografiile și imaginile video publicate în mediul online suprind cel puțin două vagoane în flăcări lângă o cale ferată acoperită de zăpadă.

russia’s human safari has reached a new level.



Today, russian terrorists deliberately struck a passenger train in the Kharkiv region with a guided jet-powered Shahed drone.



This is not “war.”

This is a deliberate hunt for civilians.

There is nothing human left in them. pic.twitter.com/sp7ozAhZ82 — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) January 27, 2026

„În orice țară, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi considerat exact în același mod – pur și simplu ca terorism. Nu există și nu poate exista niciun scop militar în așa ceva”, a scris Zelenski, într-un mesaj distribuit în mediul online, publicând de asemenea o înregistrare video cu trenul în flăcări.

„Cauza noastră – și asta ar trebui să unească toți oamenii normali din lume – este să asigurăm progresul protejării vieții. Acest lucru este posibil prin presiune asupra Rusiei”, a adăugat liderul de la Kiev.

Procurorii ucraineni afirmă că o dronă a lovit trenul și alte două au lovit o zonă din apropierea acestuia. Mai exact, conform procuraturii din regiunea Harkov, forțele ruse au lansat trei drone de tip Geran-2 Shahed asupra trenului, dintre care una a lovit vehiculul, iar celelalte două au lovit zona din apropierea trenului.

În mesajul său, Zelenski a spus că patru persoane au fost ucise. Trenul, a adăugat președintele ucrainean, transporta peste 200 de pasageri, dintre care 18 se aflau în vagonul care a fost lovit. Procurorii au transmis anterior că în tren se aflau 155 de pasageri și un bilanț de patru morți.

Viceprim-ministrul Oleksii Kuleba a descris atacul cu trei drone ca fiind un „act direct de terorism rusesc”.

„Atacurile au lovit partea din față a locomotivei și un vagon de pasageri, provocând un incendiu”, a afirmat Oleksii Kuleba. „Pasagerii au fost evacuați cât mai repede posibil”, a precizat el.

Oleksandr Pertsovskyi, directorul general al Ukrzaliznytsia, compania feroviară națională ucraineană, a mulțumit echipelor de salvare și pasagerilor care au ajutat la evacuarea oamenilor și a promis că trenurile vor continua să circule.

„Menținerea traficului devine din ce în ce mai dificilă”, a scris Pertsovskyi, într-un mesaj publicat pe Facebook. „Ne regrupăm. Vor fi luate măsuri de securitate suplimentare stricte în unele locuri, dar chiar și în aceste zile înspăimântătoare, nu putem renunța”, a adăugat el.

At least three civilians were killed after Russian Shahed drones struck a passenger train in the Kharkiv region. More than 155 passengers were on board. Witnesses reported people leaping from the burning train carrying children in their arms.



Rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/JewwbYcX3G — KyivPost (@KyivPost) January 27, 2026

Alți oficiali ucraineni, citați de The Kyiv Independent, au transmis anterior că cel puțin patru persoane au fost ucise și alte două au fost rănite în atac.

Potrivit Ukrzaliznitsia și oficialilor regionali, trenul transporta 291 de pasageri în momentul atacului.

In the Kharkiv region, the Russian army attacked a passenger train with 3 drones.



There were 291 people inside. The drone operators clearly saw that it was a civilian train but attacked it. At least 3 people were killed.



This is terrorism. pic.twitter.com/IsrKyoX4Fr — Денис Казанський (@den_kazansky) January 27, 2026

Oleg Sinegubov, șeful administrației regionale Harkov, a confirmat că atacul a avut loc în comunitatea Barvinkove.

Serviciile de urgență, inclusiv medici, pompieri și echipaje feroviare, au intervenit la fața locului. Autoritățile au precizat că au fost trimise autobuze de rezervă pentru a transporta restul pasagerilor, precum și persoanele care așteptau să ia trenul în sens invers.