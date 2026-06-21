FOTO/VIDEO. Un lider PNL a oferit imaginea zilei în parcarea de la Congresul de la Romexpo. Apariție de peste 200.000 de euro

Unul dintre senatorii liberali, participanți duminică la congresul PNL de la Romexpo, a stârnit admirația iubitorilor de branduri de lux.

Cea mai scumpă mașină de la Congresul PNL

Senatorul Ovidiu Jitaru, om de afaceri din județul Botoșani, a venit la Congresul PNL cu un Porsche Panamera. Mașina a costat peste 200.000 de euro, potrivit liberalului, și aparține unei firme.

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În declarația de avere depusă în 2025, senatorul nu a trecut că deține vreun autoturism. La Senat a fost filmat când a venit cu un Porsche Panamera. Cu aceeași mașină a apărut și la Congresul PNL de la Romexpo, din 21 iunie.

„Mașina este pe o firmă, este grupul Elsaco, nu apare în declarația de avere. Aveam mașina când am intrat în Parlament. Mai am și un Jeep Wrangler. Sunt un om care nu a făcut politică, am fost în business întotdeauna, avem un grup de firme puternic, pe care îl creștem”, a declarat senatorul pentru HotNews.ro.

Întrebat cât a plătit pentru Porsche, Jitaru a răspuns: „mașina costă peste 200.000 de euro”. Potrivit informațiilor oferite de liberal, autoturismul a fost înregistrat în firmă ca fiind folosit în scop personal.

Potrivit site-urilor de specialitate, Porsche Panamera atinge viteza maximă de 272 km/oră și ajunge la viteza de 100 de km/oră în doar 5 secunde.

Cea mai scumpă mașină de la congresul PNL

Un apropiat al lui Iftime

Ovidiu Jitaru a intrat în Parlament în 2024, fiind apropiat de Valeriu Iftime, președintele PNL Botoșani. Cei doi sunt asociați în firma Elsaco.

Iftime nu este prezent la Congres, motivându-și absența prin faptul că avea alt program. El a susținut că este nevoie ca PNL să voteze pentru „guvernul Veștea”.



Valeriu Iftime a declarat, într-un interviu pentru Golazo, că firma Elsaco va plăti către bugetul de stat „41 de milioane de euro doar impozite”.