FOTO VIDEO Un nor uriaș de praf a înghițit o metropolă din SUA. Zboruri blocate, zeci de mii de oameni fără curent

Un zid gros de praf a cuprins luni seară părți din zona metropolitană Phoenix, cufundând capitala statului Arizona într-o vizibilitate aproape zero, transmite CNN.

Norul de praf a fost urmat rapid de furtuni severe care au străbătut orașul, lăsând în urmă copaci doborâți, pagube provocate de vânt și pene de curent extinse. La Aeroportul Sky Harbor din Phoenix, un pod de legătură a fost sfâșiat de rafalele de vânt care au atins 112 km/h.

Zeci de mii de oameni fără curent

Luni seară, Serviciul Național de Meteorologie din Phoenix a emis avertizări de furtună de nisip și furtuni severe. Serviciul meteo i-a avertizat pe șoferi cu privire la vizibilitatea periculos de redusă și i-a îndemnat să „tragă pe dreapta” pentru a fi în siguranță.

Departamentul de Transport din Arizona a reiterat acest avertisment, spunând că vizibilitatea a fost redusă semnificativ din cauza furtunii de nisip.

Mașini care circulă prin praf dens și vizibilitate redusă în timpul unei furtuni musonice în zona metropolitană Phoenix. Credit line: Eduardo Barraza/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

După ce furtunile au trecut, peste 60.000 de gospodării din Arizona au rămas fără curent electric, majoritatea întreruperilor fiind concentrate în comitatul Maricopa, potrivit PowerOutage.us.

Zboruri blocate pe aeroportul orașului

Timp de aproximativ o oră, Aeroportul Internațional Sky Harbor din Phoenix a interzis orice avion să decoleze sau să aterizeze, pe măsură ce se apropia norul de praf.

Aeroportul a înregistrat întârzieri de până la 30 de minute luni noaptea târziu, în timp ce echipajele evaluau eventualele daune sau scurgeri de la acoperiș, a declarat purtătorul de cuvânt al aeroportului, Gregory E. Roybal.

Aeroportul Internațional Phoenix Sky Harbor, luni, 25 august, în timpul furtunii de praf.

În Gilbert, Arizona – la aproximativ 35 de kilometri sud-est de Phoenix – există „pene de semafor și copaci doborâți în tot orașul”, a declarat poliția, îndemnând locuitorii să evite deplăsările din cauza condițiilor periculoase.

Furtunile de praf nu sunt o noutate în sezonul musonic din Arizona, dar această furtună a fost deosebit de puternică.

Vântul adus de furtună a ridicat nisipul deșertului, transformându-l într-un zid de praf, cunoscut meteorologic sub numele de „haboob”.

Aceste ziduri de praf pot urca la mii de metri înălțime și se pot întinde pe kilometri întregi, tăind orizontul în câteva secunde, similar viscolului iarna.