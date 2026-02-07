FOTO/VIDEO Violențe la Milano, gazdă a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Protestatarii au aruncat cu sticle și materiale pirotehnice spre forțele de ordine

Un grup de aproximativ 100 de protestatari a aruncat cu petarde, fumigene și sticle spre forțele de ordine, după ce s-a desprins din manifestația principală care a fost organizată sâmbătă la Milano, oraș-gazdă al Jocurilor Olimpice de Iarnă, potrivit Reuters.

Autoritățile au folosit tunurile cu apă în încercarea de a dispersa grupul, iar ordinea a fost restabilită după câteva minute.

BREAKING: Total chaos as anti-Olympics protesters fire fireworks in Milan, Italy, protesting ‘environmental impact’ of Milano Cortina Winter Games pic.twitter.com/J79UvMZrVp — Rapid Report (@RapidReport2025) February 7, 2026

Peste 5.000 de persoane au protestat față de costurile locuințelor și problemele de mediu, sâmbătă, la Milano, în prima zi cu program complet a Jocurilor Olimpice de Iarnă.

Marșul, organizat de sindicate locale, grupuri pentru drepturi locative și activiști comunitari din centre sociale, a avut scopul de a evidenția ceea ce aceștia descriu drept un model de oraș tot mai nesustenabil, afectat de creșterea chiriilor și de acutizarea inegalității.

La Milano, hubul financiar al Italiei, măsurile de securitate au fost înăsprite în contextul Jocurilor Olimpice.

Protest la Milano, sâmbătă, 7 februarie 2026. Credit: Francesco Enriquez / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Protestatarii reclamă că „aceste Jocuri Olimpice sunt nesustenabile”

Unele grupuri susțin că Jocurile Olimpice sunt o risipă de resurse și bani publici, reclamând proiecte de infrastructură despre care susțin că au afectat mediul din comunitățile montane.

„Mă aflu aici pentru că aceste Jocuri Olimpice sunt nesustenabile – economic, social și ecologic”, a declarat Stefano Nutini, în vârstă de 71 de ani, stând sub un steag al Partidului Refondării Comuniste.

Protestatarul susține că infrastructura olimpică a pus o povară grea pe orașele montane care găzduiesc evenimentele ediției.

„Copaci seculari, supraviețuitori a două războaie… sacrificați pentru 90 de secunde de competiție pe o pistă de bob care a costat 124 de milioane (de euro)”, scria pe un banner de la protest.

Comitetul Olimpic Internațional spune că Jocurile folosesc în mare parte facilitățile existente, făcându-le mai sustenabile.