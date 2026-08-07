FOTO Vodafone și Orange au început în România testele pentru conectivitatea prin satelit direct pe smartphone

Constructorul american de sateliți AST SpaceMobile și Satellite Connect Europe, joint venture-ul său cu Vodafone, au început testele în România pentru servicii de conectivitate satelitară direct pe dispozitiv (D2D), în cadrul extinderii activităților de testare a integrării rețelelor în opt țări europene.

Activitățile de testare, supuse aprobărilor de reglementare, sunt în desfășurare și avansează în Regatul Unit, Irlanda, România, Franța, Republica Cehă, Germania, Spania și Ucraina, în colaborare cu Vodafone, Orange, Telefónica, Deutsche Telekom și Vodafone Ucraina, relevă datele analizate de Profit.ro.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider.

Subsidiarele din România ale Orange și Vodafone au anunțat, în martie, semnarea unor acorduri de colaborare cu Satellite Connect Europe pentru testarea, din această vară, a conectivității satelitare cu acces deschis de tip D2D.

Prin această inițiativă, operatorii își propun să își completeze acoperirea rețelelor terestre chiar și în cele mai izolate zone și să crească reziliența serviciilor.

Tehnologia D2D are potențialul să devină un serviciu pentru clienții din România, acoperind toate zonele în care geografia face plasarea echipamentelor de comunicații dificilă sau chiar imposibilă.

Astfel, orice utilizator ar putea să-și folosească telefonul mobil fără întrerupere, chiar și acolo unde semnalele terestre obișnuite nu pot ajunge, era arătat atunci.

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