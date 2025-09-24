FOTOGALERIE Incendiul uriaș care a învăluit cu un nor toxic de fum aproape toată Capitala

Un incendiu de amploare a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, pentru stingerea lui intervenind zeci de autospeciale de pompieri. Incendiul a provocat degajări mari de fum, care a fost purtat de vânt în aproape toată Capitala. Din cauza fumului dens și mirosului înecăcios, bucureștenii au fost avertizați prin mai multe mesaje RO-Alert.

Mai exact, potrivit autorităților, incendiul s-a produs la o hală de depozitare de pe Aleea Hobița nr. 6, Sector 2, în zona depozitului Antefrig situat în apropierea șoselei Pantelimon.

„Acolo sunt o serie de depozite care funcționează de multă vreme. Știm că arde la momentul de față depozitul de carne, în primul rând, cu risc de extindere către depozitul de apă”, a informat într-o intervenție la un post tv primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă.

Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din Sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să rămână în case și să închidă ferestrele.

Norul toxic de fum a fost resimțit în mai multe cartiere din București, numeroși locuitori reclamând pe rețelele sociale poluarea din zona lor.

Intervenția pompierilor ISU București-Ilfov este și la această oră în desfășurare.

Incendiu major în București, 23 septembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / George Calin