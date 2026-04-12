„Fotografiile tale vor fi șterse”. Înșelătoria care face ravagii în rândul utilizatorilor Apple

O escrocherie care trimite mesaje amenințătoare în numele Apple a luat amploare. Mai mulți utilizatori de iPhone au reclamat că primesc e-mailuri care îi anunță că spațiul de stocare iCloud este plin, iar toate datele lor vor fi șterse dacă nu plătesc. În spatele acestor e-mailuri nu se află Apple, ci escroci care vor să-ți fure datele bancare, relatează The Guardian.

De ceva vreme, primești notificări reale de la Apple care îți spun că „spațiul de stocare iCloud este plin”. Practic, ai depășit planul de stocare, așa că documentele nu mai sunt salvate în backup, iar fotografiile pe care le faci nu sunt încărcate.

Ai rezistat eforturilor Apple de a te convinge să plătești câțiva euro pe lună pentru mai mult spațiu de stocare.

Și atunci apare, în inbox, un e-mail care îți spune că contul ți-a fost blocat, iar fotografiile și filmările tale vor fi șterse în curând. Pentru a le salva, trebuie să faci upgrade imediat.

A doua zi primești un alt e-mail în care ți se spune că, dacă nu iei măsuri, toate datele tale vor fi șterse la data menționată.

Cum funcționează metoda de înșelătorie

Ambele e-mailuri includ un link prin care poți face „upgrade” la spațiul de stocare iCloud. Numai că în spatele acestor e-mailuri amenințătoare nu se află Apple, ci escroci care încearcă să te convingă să dai clic pe un link malițios.

Linkul te poate duce către ceva ce ar putea părea autentic, dar care, de fapt, este un site web capcană, conceput pentru a colecta datele bancare și personale ale oamenilor.

Dacă furnizezi datele tale bancare sau efectuezi o plată, escrocii ar putea încerca să-ți fure bani sau să vândă datele tale altor infractori de pe „dark web”.

Această înșelătorie poate părea convingătoare, deoarece e-mailurile frauduloase pot coincide cu mesaje reale de la Apple care spun că ai rămas fără spațiu de stocare și te îndeamnă să faci upgrade.

„Fiecare utilizator Apple trebuie să știe despre această înșelătorie urâtă care face ravagii”, a avertizat organizația britanică pentru protecția consumatorilor Which, într-o postare recentă pe Facebook, în care avertizează asupra acestei metode de fraude.

Cum arată mesajele amenințătoare

Există numeroase variante ale acestei înșelătorii. Un e-mail consultat de The Guardian spune în subiect: „Ți-am blocat contul! Fotografiile și videoclipurile tale vor fi șterse pe (data)”.

Titlul este „Alertă stocare iCloud” și continuă prin a spune: „Limita de stocare a fost atinsă… contul tău iCloud a atins capacitatea maximă de stocare”.

Un altul spune: „Metoda ta de plată a expirat!… Serviciul tău cloud a fost dezactivat”.

Unele dintre e-mailurile înșelătoare par puțin mai alarmiste. De exemplu, unul are titlul: „Plata a eșuat pentru reînnoirea spațiului de stocare în cloud”. În aproape toate cazurile, există un link pe care poți da clic pentru a „actualiza” metoda de plată sau pentru a „gestiona” spațiul de stocare.

Dacă nu răspundeți, escrocii pot încerca să te constrângă cu un e-mail de „avertisment final”.

„Am încercat să vă contactăm de mai multe ori înainte, dar nu am primit niciun răspuns. Dacă nu ați rezolvat problema astăzi, toate datele dvs. vor fi șterse complet, inclusiv fotografiile și videoclipurile dvs.”, se mai arată într-un mesaj văzut de The Guardian.

The Guardian sfătuiește ca, în cazul în care primiți astfel de mesaje, să le eliminați sau ignorați și nu dați clic pe niciun link. În cazul în care dați clic pe link, nu distribuiți nicio informație personală.