Fractură în blocul „suveranist” în campania pentru Primăria Capitalei? Un candidat din partidul cel mai apropiat de Călin Georgescu, LIVE, de la 11.00

Actorul George Burcea, cunoscut pentru rolul său în primul sezon din serialul american Wednesday, intră în cursa pentru Primăria Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), condus de Anamaria Gavrilă. Candidatura sa, anunţată de la 7.678 de kilometri distanţă de Bucureşti, nu este aliniată opiniei lui Călin Georgescu, care a susţinut că alegerile din Bucureşti sunt „o farsă”. George Burcea vine în studioul HotNews, joi, de la 11.00, pentru a explica ce are de gând să facă la scrutinul din 7 decembrie.

Podcastul politic HotSpot este realizat de jurnalistul Laurenţiu Ungureanu, este difuzat live şi poate fi urmărit pe site-ul HotNews.ro, pe YouTube sau pe Facebook.

Ce caută un actor care locuieşte peste ocean într-o competiţie dominată de candidaţii tradiţionali ai partidelor mari? Cât de mult înţelege el problemele administrative ale Capitalei? Şi cine îl sprijină cu adevărat pe tânărul George Burcea, având în vedere că fostul candidat Călin Georgescu, considerat a fi apropiat de Partidul Oamenilor Tineri, a spus că alegerile de la Bucureşti sunt „o farsă organizată sub aparenţa binelui”. Ce înseamnă pentru POT această ruptură internă?

George Burcea vine în studioul HotNews pentru a răspunde la aceste întrebări şi pentru a vorbi despre alegerea lui de a intra în politică atunci când cariera cinematografică abia începuse să-i aducă notorietate.

Are vreo şansă să fie votat de bucureşteni având în vedere că, pe culoarul autodefinit suveranist se află şi Anca Alexandrescu, realizatoare TV şi fostă consilieră de comunicare pentru lideri PSD, care candidează la funcţia de primar al Bucureştiului cu susţinerea Alianța pentru Unirea Românilor?

Cine e George Burcea

Actorul George Burcea s-a făcut cunoscut prin roluri în filme româneşti şi internaţionale, între care Say Yes, Comrade Detective şi Wednesday, serialul produs de Tim Burton, unde a interpretat personajul Lurch.

Absolvent al UNATC, Burcea a lucrat şi ca model şi producător, înainte de a se muta în Statele Unite.

A fost prezent frecvent în presa tabloid prin relaţia cu actriţa Andreea Bălan şi prin conflictele publice care au urmat despărţirii lor.

A revenit în atenţia publică după o serie de declaraţii controversate despre femei, într-un live din 2021, când a spus că „unele femei merită să fie bătute”, afirmaţie pentru care şi-a cerut ulterior scuze.