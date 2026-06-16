Fregata Amiral Grigorovici a Marinei Ruse a deschis focul asupra unui iaht, în Canalul Mânecii

Marinarii de la bordul unei fregate ruse au tras focuri de avertisment asupra unui iaht civil britanic care se apropiase de aceasta în Canalul Mânecii, în apropierea apelor teritoriale britanice, a declarat marți o sursă familiarizată cu incidentul, potrivit agenției de presă Reuters.

Ministerul Apărării de la Londra a anunțat că investighează informațiile privind un incident petrecut în Canalul Mânecii. Nu au fost raportate victime.

Incidentul a implicat fregata rusă „Amiral Grigorovici” și era monitorizat de o navă a Marinei Regale în acel moment, potrivit sursei familiarizate cu incidentul.

Un iaht înregistrat în Marea Britanie a susținut că o navă a Marinei Ruse a tras focuri de avertisment de la o distanță de aproximativ 500 de yarzi (457 de metri), a precizat sursa. Incidentul a avut loc la aproximativ 20 de mile marine la sud de Insula Wight, în afara apelor teritoriale britanice.

Fregata rusă a recurs la focurile de avertisment doar pentru a atenționa iahtul, care se apropiase prea mult de nava de război.

Duminică, comando-uri britanice au abordat și au interceptat în Canalul Mânecii un petrolier din „flota fantomă” rusă, supus sancțiunilor impuse Moscovei de UE și Regatul Unit, conducând pentru prima dată o operațiune menită să întrerupă veniturile din petrol care contribuie la finanțarea războiului Rusiei în Ucraina.

Sursa a precizat că evenimentul de marți nu a fost considerat a avea legătură cu acea operațiune și a fost tratat ca un incident izolat.

Ambasada Rusiei la Londra nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a transmite un punct de vedere.