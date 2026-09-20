Fragment de dronă, găsit în Marea Neagră, în zona Grindului Chituc. Scafandrii militari l-au neutralizat 

Scafandrii de luptă EOD ai Forțelor Navale Române au intervenit duminică dimineață pentru a neutraliza resturi de dronă găsite în Marea Neagră, în zona Grindului Chituc din județul Constanța, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN), într-un comunicat de presă.

Intervenția a avut loc în jurul orei 09.30, la aproximativ 50 de mile marine est de Chituc.

Ministerul Apărării Naționale fusese solicitat sâmbătă, 19 septembrie, de Garda de Coastă să verifice obiectul, despre care existau indicii că ar putea fi un fragment provenit de la o dronă aeriană.

La fața locului, echipa EOD a executat procedurile standard pentru neutralizarea resturilor. Zona a fost securizată pe durata intervenției.

Potrivit MApN, nu există pericol pentru populație sau pentru traficul naval.