Frână pe AI? Bursele au scăzut după avertismentele liderilor din industrie, iar miza devine politică, avertizează un expert

Acțiunile marilor companii de tehnologie au scăzut după ce lideri din AI au început să vorbească deschis despre nevoia de a încetini dezvoltarea și de a introduce mecanisme stricte de control. Reacția investitorilor vine într-un moment în care a devenit deja o temă cu dimensiune politică și geopolitică: Statele Unite încearcă să mențină avantajul în competiția cu China, în timp ce opoziția față de centrele de date, costurile energetice și temerile privind riscurile pun presiune asupra industriei, arată Claudiu Cazacu, consultant financiar XTB România.

Acțiunile din tehnologie au suferit deprecieri în ziua de luni, cu scăderi de 3,4% pentru Nvidia, de 5,3% pentru Micron și de 7,6% pentru SK Hynix, după avertismentele lansate de liderii din AI și apelurile pentru o încetinire a dezvoltării noilor tehnologii.

Totuși, acesta nu a fost singurul motiv. Creșterea prețurilor petrolului după atacurile asupra conductei Arabiei Saudite care oferise, până de curând, o soluție de menținere a fluxului și avansul susținut al costurilor de creditare pentru titlurile de stat americane au contat la rândul lor.

Ținând seama, însă, de influența masivă în economie și pe bursa americană a companiilor corelate cu inteligența artificială, cu investiții estimate la 800 de miliarde de dolari doar anul acesta, orice indiciu credibil despre o eventuală încetinire poate lovi entuziasmul și poate contribui la ajustări de durată ale acțiunilor din domeniu. Cât de mare va fi efectul real al declarațiilor recente este relevant pentru investitori, însă insuficient de clar în prezent.

Petrolul și dobânzile apasă, de asemenea, piețele

Contextul era unul de presiune pentru investițiile în AI. Centrele de date sunt văzute în unele zone drept prezențe nedorite, consumând energie și contribuind la scumpirea electricității la nivel regional, fără a aduce beneficii larg distribuite printr-un număr mare de locuri de muncă. Dacă adăugăm temerile de natură existențială aduse în atenție de un număr mare de oameni de știință, înțelegem că liderii din AI au simțit ce ar implica o accentuare a nemulțumirilor la scară largă înspre zona de fierbere.

Claudiu Cazacu, Consulting Strategist, XTB Romania_4, Foto: Hotnews

După o mini-furtună pornită de declarațiile unor cercetători care văd un risc de cel puțin 10% pentru dispariția umanității în următorii trei ani, conducerea celor mai mari companii de cercetare din AI a reacționat, în succesiune rapidă. Pasul făcut de liderul Anthropic, Dario Amodei, a fost urmat de acceptarea rapidă de către șeful OpenAI a pașilor de control și siguranță propuși de rivalul său. Este nevoie de încetinirea ritmului cu care sunt îmbunătățite capabilitățile AI, a spus Amodei, propunând implicarea unor evaluatori independenți cu acces similar cu al angajaților. Microsoft s-a alăturat tendinței și a anunțat un cod de conduită provizoriu care impune limite modelelor sale de AI, punctează reprezentantul XTB România.

Cât de serioasă este preocuparea față de amenințări diverse, dacă apropiata listare a Anthropic pe bursă nu l-a oprit pe co-fondatorul Amodei să lanseze avertismente care îi pot afecta evaluarea? Cântărind riscurile și momentul ales, riscurile par a fi semnificative. Progresul tehnic și capabilitatea unor modele de a obține acces neautorizat sau control al unor platforme fără ca înșiși creatorii modelelor să afle, în primă fază, generează un set de riscuri reale.

Liderii industriei cer reguli și un ritm mai prudent

În același timp, contextul apropierii alegerilor complică o temă deja încărcată. Opoziția față de construirea de noi centre de date riscă să frâneze dezvoltarea industriei.

Iar Donald Trump insistă că dezvoltarea trebuie să continue, prin prisma competiției cu China, reluând ideea: cine câștigă în cursa AI, câștigă. Punct.

Intersecția planurilor de biosecuritate, tehnic, economic, social și geopolitic este, în opinia noastră, fără precedent. În aceste condiții, jucătorii din domeniul AI înțeleg că au de navigat o lume complexă. În dorința de a câștiga cursa cu propriile modele, este posibil să fi înțeles că un compromis poate fi cea mai bună opțiune.

AI, miză politică în competiția dintre SUA și China?

Investitorii se pot întreba dacă intenția finală este una de adaptare, dar nu de încetinire severă. Este, oare, vorba de o strategie de reducere a opoziției, permițând continuarea, într-o formă mai controlată, a unui proces de descoperire? Timpul va oferi răspuns. În același timp, dincolo de propuneri, nu este clar cât de repede se pot implementa măsurile, subliniază Claudiu Cazacu.

În contextul procesului în urma căruia Meta urmează să plătească până la 18 miliarde de dolari pentru efectele aplicațiilor sale asupra adolescenților, riscul unor potențiale daune în urma scăpării de sub control a formelor avansate de AI poate pune pe gânduri și pe cei mai optimiști dintre investitori. Oricât de mari ar fi veniturile, costul unei scăpări care să ducă, spre exemplu, la oprirea rețelei de electricitate sau la breșe de securitate care ar afecta sute de milioane de oameni ar pune în pericol întregul model de afaceri.

O abordare mai lentă ar da șansa construirii de reguli și limite de siguranță. Totuși, riscurile nu ar fi îndepărtate. Timpul ar oferi, însă, șanse de echilibrare. Motivația ar putea fi la fel de bine salvarea umanității ca și păstrarea șansei fiecărui lider din industria AI de a împinge înainte frontiera posibilului.