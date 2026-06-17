Franciza SF care a generat încasări de 3.300.000.000 de dolari revine în cinematografe. Noul film spune povestea celui mai sângeros eveniment din istoria seriei

2026 se anunță un an excelent pentru fanii marilor francize SF, căci multe dintre ele revin cu producții noi. Printre ele se numără și o serie science-fiction cu mai multe filme, care va avea o nouă lansare peste patru luni, potrivit Screen Rant.

Oferta de filme SF din 2026 este variată, de la producții originale și adaptări după jocuri video, până la seriale transformate în lungmetraje.

Astfel, dintre cele mai mari francize SF din toate timpurile, trei revin pe marile ecrane în 2026. Prima a fost seria Star Wars, care s-a întors recent cu primul său film din ultimii șapte ani, The Mandalorian and Grogu. Deși producția SF cu Pedro Pascal nu a avut încasările așteptate în cinematografe, ea reprezintă totuși un pas important pentru universul Star Wars.

În noiembrie și decembrie vor reveni alte două francize majore ale genului. Ultimul mare blockbuster SF al anului va fi Dune: Partea a treia, regizat de Denis Villeneuve, care îl readuce pe Timothée Chalamet în rolul lui Paul Atreides și încheie trilogia inspirată de universul creat de Frank Herbert.

Cealaltă producție, programată pentru luna noiembrie, este o nouă adaptare a unei îndrăgite serii de romane pentru tineri adulți.

Franciza „The Hunger Games” revine după trei ani

Următorul film din serie este un nou prequel, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, care va avea premiera pe 20 noiembrie. Lansarea sa va avea loc cu aproximativ o lună înainte de apariția filmului Dune: Part Three, regizat de Denis Villeneuve, ceea ce îi oferă noii producții din universul „The Hunger Games” șansa de a domina discuțiile din zona SF înaintea unuia dintre cele mai așteptate filme ale anului.

Deși poate părea că seria a rămas activă, ultimul film lansat în cinematografe a fost The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, care a avut premiera pe 17 noiembrie 2023. Producția i-a avut în rolurile principale pe Rachel Zegler, în rolul lui Lucy Gray Baird, și pe Tom Blyth, care l-a interpretat pe tânărul Coriolanus Snow.

De ce este atât de așteptat noul film

Noua producție din universul „The Hunger Games”, o franciză care a generat încasări de peste 3,3 miliarde de dolari la nivel mondial, spune povestea celei mai sângeroase ediții a Jocurilor Foamei: cea de-a 50-a competiție, cunoscută și sub numele de Al Doilea Jubileu al Sfertului de Veac (Second Quarter Quell).

În arenă au intrat 48 de tributuri, iar filmul îl are în centrul poveștii pe tânărul Haymitch Abernathy, personaj interpretat în filmele originale de Woody Harrelson. Versiunea tânără a personajului va fi jucată de Joseph Zada.

Pe lângă explorarea trecutului lui Haymitch, noul film ar urma să readucă pe ecran și personajele Katniss și Peeta, interpretate de Jennifer Lawrence și Josh Hutcherson. Din acest motiv, producția este considerată unul dintre cele mai așteptate titluri SF ale anului și există așteptări ca ea să continue succesul comercial al universului „The Hunger Games”.