Francois Hollande sugerează din nou că este interesat să candideze pentru președinția Franței. Ce spun sondajele

Francois Hollande, care a fost președinte între 2012-2017, le-a spus unor zeci de susținători influenți, printre care se aflau aleși și funcționari publici, în cadrul unei petreceri private că el consideră că „poate fi de folos” în alegerile prezidențiale de anul viitor, relatează Politico.

Este a doua oară când fostul președinte socialist sugează că este interesat de o candidatură în alegerile din primăvara lui 2027. În precedenta ocazie, el a afirmat că se „pregătește” în perspectiva alegerilor, dar că amână luarea unei decizii până mai aproape de sfârșitul anului.

Acum, la o petrecere organizată la Senatul francez, a oferit noi indicii că este interesat de o revenire în politica la vârf.

„Am mai fost președinte; știu ce presupune această funcție și am deținut-o”, a declarat Hollande, potrivit unui participant.

Hollande a afirmat că, în opinia sa, alegătorii francezi se vor concentra în 2027 pe „ceea ce contează”, adică: „Cine poate conduce Franța? Cine poate ajuta Franța să-și găsească locul?”

„Mulți oameni au început campania electorală încă din iunie. Ceea ce contează este ce se va întâmpla la sfârșitul acestui an și la începutul anului viitor”, a mai spus el.

Ce arăta sondajele

Hollande și-a încheiat mandatul în 2017, după ce a înregistrat cel mai scăzut nivel de popularitate (4%) dintre toți președinții francezi din istoria recentă. Însă, el speră acum că sondajele de opinie favorabile și tulburările din cadrul propriului său Partid Socialist i-ar putea oferi o cale de revenire la putere, remarcă Politico.

Un sondaj recent realizat de institutul francez Ifop l-a plasat pe locul al doilea într-un clasament alcătuit din 50 de personalități publice, 49% dintre respondenți declarând că au o părere pozitivă despre fostul președinte.

Sondajele privind intenția de vot arată în prezent că candidata de extremă dreapta, Marine Le Pen, are șanse mari să ajungă în turul al doilea, în timp ce lupta pentru locul al doilea este mult mai deschisă.