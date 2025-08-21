Frank Caprio, „cel mai amabil judecător din lume”, a murit la vârsta de 88 de ani

Judecătorul american Frank Caprio a murit la vârsta de 88 de ani. El a devenit inițial cunoscut datorită unei emisiuni TV, fragmente din aceasta viralizându-se ulterior pe rețelele de socializare datorită compasiunii de care Caprio dădea dovadă în judecarea unor persoane acuzate de infracțiuni minore, relatează La Libre.

Caprio a murit „pașnic” la vârsta de 88 de ani, după o lungă luptă cu cancerul pancreatic, a anunțat joi familia sa pe Facebook.

Caprio a devenit cunoscut ca invitat al emisiunii „Caught in Providence”, difuzată între 2018 și 2020. În cadrul emisiunii, a arătat o atitudine plină de umor și foarte emoțională, dând dovadă de compasiune față de infractorii aflați în dificultate financiară. Acest lucru i-a atras porecla de „cel mai amabil judecător din lume”.

Judge Frank Caprio, beloved for his kindness on Caught in Providence, has passed away at 88.



Known as the “nicest judge in the world”



Rest in piece King 🙏pic.twitter.com/T0ELWFPUBS — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) August 20, 2025

După cum relatează CNN, videoclipuri cu acesta în sala de judecată au devenit virale pe rețelele de socializare, strângând în unele cazuri zeci de milioane de vizionări. Printre cele mai populare se numără unul în care îi cheamă pe copii la bară pentru a-l ajuta să le judece părinții. Într-un altul, o ascultă cu compasiune pe o femeie al cărei fiu a fost ucis, apoi îi anulează amenzile în valoare de 400 de dolari.

„Iubit pentru compasiunea, umilința și credința sa neclintită în bunătatea oamenilor, judecătorul Caprio a atins viețile a milioane de oameni prin munca sa în instanță. Umorul și bunătatea sa au lăsat o amprentă de neșters asupra tuturor celor care l-au cunoscut”, afirmă familia într-o declarație pentru presă.

„Va fi ținut minte nu doar ca un judecător respectat, ci și ca un soț, tată, bunic, străbunic și prieten devotat. Moștenirea sa dăinuie prin nenumăratele acte de bunătate pe care le-a inspirat”, au mai declarat rudele sale.

Caprio se pensionase în 2023, după ce a fost timp de ani de zile judecătorul-șef al Curții Municipale din Providence, capitala statului american Rhode Island.