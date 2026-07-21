Prima țară din Europa care interzice accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. „V-am lăsat în această junglă și aceasta v-a furat atenția”

Legiuitorii francezi au aprobat marți interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii cu vârsta sub 15 ani, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari la nivel mondial cu privire la impactul pe care platformele online îl au asupra sănătății și siguranței minorilor, scrie Reuters.

Franța devine astfel prima țară din Europa care urmează exemplul Australiei, unde, în decembrie, a intrat în vigoare prima interdicție din lume pentru tinerii sub 16 ani privind accesul la platforme precum Facebook, Snapchat, TikTok și YouTube.

„Franța deschide calea, fiind prima țară din Europa care adoptă un majorat digital”, a declarat în fața senatorilor Anne Le Hénanff, ministru adjunct pentru domeniul Inteligenței Artificiale.

Ambele camere ale parlamentului de la Parius – Senatul și Adunarea Națională – au adoptat marți interdicția.

Președintele Emmanuel Macron, care în aprilie i-a îndemnat pe tineri să-și închidă telefoanele și să citească pentru a deveni cetățeni mai buni, dorește ca legea să intre în vigoare la timp pentru începutul următorului an școlar.

Conform noii legi, copiilor cu vârsta sub 15 ani nu li se va permite să-și deschidă un cont pe rețelele de sociallizare începând cu 1 septembrie. Platformele de socializare vor avea la dispoziție încă patru luni pentru a închide conturile deja deschise. De asemenea, platformele vor trebui să utilizeze un sistem de verificare a vârstei aprobat de autoritatea franceză din domeniul protejării datelor.

Platformele de socializare se opun, în general, interdicțiilor generale și subliniază că dispun deja de măsuri pentru protejarea utilizatorilor mai tineri, inclusiv restricții de vârstă. Totuși, acestea s-au angajat să se conformeze în cazul în care guvernele adoptă astfel de interdicții.

Comisia Europeană lucrează la propriile reglementări menite să reglementeze rețelele de socializare în întreaga Europă pentru a proteja tinerii și va avea un cuvânt de spus în ceea ce privește respectarea de către noua lege din Franța a legislației europene existente.

„V-am lăsat în această junglă și aceasta v-a furat atenția”, le-a spus Macron adolescenților în cadrul unui eveniment din aprilie, referindu-se la lipsa regulilor privind rețelele de socializare. „Trebuie să încetinim ritmul și să vă ajutăm să deveniți adulți și, mai presus de toate, cetățeni”, a adăugat liderul francez.

„De aceea, ceea ce vrem să facem este să spunem că, înainte de vârsta de 15 ani, gata cu rețelele de socializare”, a mai spus la acel moment Macron.

Copii care utilizează telefoanele mobile. Imagine ilustrativă. FOTO: © Monkey Business Images | Dreamstime.com