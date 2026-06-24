Franța a confirmat primul caz de Ebola

Un medic care s-a întors recent în Franța dintr-o misiune umanitară în Congo a fost testat pozitiv pentru Ebola, acesta fiind primul caz confirmat în țară legat de actualul focar, a anunțat miercuri Ministerul francez al Sănătății, relatează Reuters.

Pacientul a fost plasat în izolare, iar autoritățile sanitare urmăresc cu cine a fost în contact, a precizat ministerul într-un comunicat, adăugând că riscul pentru populația europeană în ansamblu este scăzut.

Medicul a fost „internat imediat într-o unitate medicală specializată” și se află în stare stabilă, a precizat Ministerul francez al Sănătății.

Focarul de Ebola din Congo

Republica Democratică Congo a anunțat luna trecută un focar de Ebola.

Focarul de Ebola din Congo este asociat cu tulpina rară Bundibugyo a virusului, pentru care nu există vaccinuri sau tratamente aprobate.

Aceasta a infectat peste 1.000 de persoane și a cauzat moartea a 267 dintre ele – înregistrând cel mai mare număr de cazuri confirmate în prima lună a oricărui episod al bolii, a declarat Organizația Mondială a Sănătății săptămâna aceasta.

Experții spun însă că virusul circulă probabil de câteva luni înainte de a fi anunțată oficial pe 15 mai. Primele cazuri confirmate au fost identificate în zone urbane, iar de atunci au fost semnalate infecții în cel puțin trei tabere de refugiați dens populate.

Cele mai mari două focare de Ebola anterioare au avut loc în Africa de Vest – în Guineea, Sierra Leone și Liberia, între 2014 și 2016 – și în Congo, în 2018.