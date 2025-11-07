Franța a schimbat definiția legală a violului

Integrarea noțiunii de consimțământ în definiția penală a violului a fost publicată vineri Monitorul Oficial din Franța, la zece zile după adoptarea sa în Parlament, în urma unui lung proces legislativ în care au colaborat mai multe partide, transmite France Presse.

La câteva luni după procesul de mare amploare privind violurile din Mazan, în cadrul căruia consimțământul a ocupat un loc central, dreptul penal este astfel clarificat, incluzând, negru pe alb, această noțiune, deja omniprezentă în jurisprudență.

„Orice act sexual neconsimțit constituie o agresiune sexuală”, prevede acum Codul penal.

„Consimțământul este liber și informat, specific, prealabil și revocabil. El este apreciat în funcție de circumstanțe. Nu poate fi dedus doar din tăcerea sau din absența unei reacții din partea victimei”, precizează legea franceză acum.

„Nu există consimțământ dacă actul sexual este comis cu violență, constrângere, amenințare sau surprindere, indiferent de natura acestora”, se spune în text.

Franța se alătură astfel țărilor care și-au modificat deja legislația în acest sens, printre care Canada, Suedia, Spania și Norvegia, începând din primăvara anului 2025.

Foto: Tinnakorn Jorruang | Dreamstime.com