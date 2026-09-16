Skip to content
Actualitate

Franța ar susține un olandez la șefia BCE în locul lui Lagarde, dar vrea ceva la schimb

George Sîrbu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Franța l-ar susține pe olandezul Klaas Knot pentru a o succeda pe Christine Lagarde în funcția de președinte al Băncii Centrale Europene, cu condiția ca postul influent de economist-șef al BCE să fie ocupat de un candidat francez.

  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni. 
  • Abonamentele dascălilor sunt distribuite prin două organizații de educație care investesc în profesori.