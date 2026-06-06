Franța caută aliați în Europa pentru sancțiuni coordonate împotriva Israelului. Motivul iritării Parisului

Franţa încearcă să îşi coordoneze cu mai multe ţări presiunile asupra Israelului, prin sancţiuni împotriva unor persoane fizice implicate în violenţele din Cisiordania, au declarat sâmbătă agenţiei Reuters trei diplomaţi europeni.

Măsurile ar urma să includă blocarea unor active şi interdicţii de călătorie, dar listele de persoane vizate de fiecare ţară pot fi diferite, afirmă sursele Reuters, preluată de Agerpres.

Eforturile respective au loc în contextul escaladării actelor de violenţă comise de coloniştii evrei împotriva palestinienilor din Cisiordania ocupată, care au provocat iritarea unor state occidentale faţă de guvernul israelian condus de premierul Benjamin Netanyahu.

La nivelul Uniunii Europene, demersurile în vederea unor măsuri mai dure împotriva Israelului sunt blocate, ceea ce a orientat mai multe ţări spre concluzia că sancţiunile la nivel naţional, coordonate între mai multe state, ar putea fi cea mai bună opţiune actuală.

Doi dintre diplomaţii cu care a discutat Reuters au afirmat că un anunţ în acest sens ar putea fi făcut în următoarele zile.

Un alt diplomat a afirmat că printre ţările cu care încearcă să colaboreze Franţa ar fi Regatul Unit şi Norvegia; nu este clar ce alţi parteneri li s-ar putea alătura.

Ministerele de externe de la Londra şi Oslo nu au comentat.

În 12 iunie, la Paris ar urma să aibă loc o reuniune a unor grupuri din societăţile civile israeliană şi palestiniană cu circa zece miniştri de externe. Oficialii francezi au afirmat că intenţionează să menţină problema palestiniană pe agenda internaţională, deşi războaiele din Iran şi Liban deturnează atenţia de la conflictul israelo-palestinian.