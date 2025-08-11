În umbra războiului din Gaza, coloniștii israelieni își intensifică campania de expulzare a palestinienilor din Cisiordania

Proiectul Israelului de a stabili cetățeni evrei în Cisiordania a început la câteva zile după victoria sa din 1967. Acesta a accelerat de la debutul războiului din Gaza, scrie BBC.

Din octombrie 2023, presiunea Israelului asupra palestinienilor din Cisiordania a crescut brusc, ascunsă parțial de amploarea distrugerilor din Gaza.

Dovezile bazate pe declarațiile miniștrilor, ale liderilor locali influenți și ale martorilor oculari de la fața locului sugerează că presiunea face parte dintr-un plan mai amplu, menit să accelereze răspândirea așezărilor evreiești în teritoriile ocupate și să stingă orice speranță rămasă pentru un stat palestinian independent alături de Israel, scrie BBC.

Palestinienii și organizațiile pentru drepturile omului acuză de asemenea forțele de securitate israeliene că nu își îndeplinesc obligația legală de a proteja palestinienii.

Ei spun că militarii nu numai că închid ochii la atacurile coloniștilor, ci chiar se alătură acestora.

„Un model sistemic de încălcări ale drepturilor omului”

Violența coloniștilor evrei ultranaționaliști din Cisiordania a crescut brusc de la 7 octombrie 2023. Ocha, biroul umanitar al ONU, estimează că patru atacuri ale coloniștilor au loc, în medie, în fiecare zi.

Curtea Internațională de Justiție a emis un aviz consultativ potrivit căruia întreaga ocupație a teritoriului palestinian capturat în 1967 este ilegală.

Israelul respinge opinia CIJ și susține că Convențiile de la Geneva care interzic colonizarea teritoriilor ocupate nu se aplică – o opinie contestată de mulți dintre aliații săi, precum și de juriști internaționali.

Pe 24 iulie anul acesta, un grup de experți ONU a ajuns la o concluzie diferită.

O declarație emisă de biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a afirmat clar acest lucru.

„Suntem profund îngrijorați de presupusele intimidări, violențe, exproprieri de terenuri, distrugerea mijloacelor de subzistență și strămutarea forțată a comunităților, și ne temem că acest lucru îi separă pe palestinieni de pământul lor și le subminează securitatea alimentară”, a precizat declarația.

„Presupusele acte de violență, distrugerea proprietăților și refuzul accesului la terenuri și resurse par să constituie un model sistemic de încălcări ale drepturilor omului”, a mai spus declarația.

Proiectul Israelului vechi de zeci de ani

Proiectul Israelului de a stabili cetățeni evrei în teritoriile nou ocupate a început la câteva zile după victoria sa din 1967.

În ultimii aproape 60 de ani, guvernele israeliene succesive și unii simpatizanți bogați au investit sume uriașe de bani și energie pentru a sprijini colonizarea, până în punctul în care aproximativ 700.000 de evrei israelieni ai ajuns să trăiască în Cisiordania, inclusiv în Ierusalimul de Est.

În toată această perioadă, teritoriul unei mari părți din Cisiordania a fost transformat.

Coloniile mai mari au crescut și arată acum ca niște orașe mici, iar Cisiordania este împărțită în secțiuni de o rețea de drumuri și tuneluri construite de Israel, care au scopul de a revendica în mod irevocabil teritoriul, dar și de a gestiona traficul.

Controlul terenurilor din jurul drumurilor este necesar, spune Israelul, pentru a opri atacurile asupra evreilor din Cisiordania.

Fermierii palestinieni din zonele aflate sub presiunea coloniștilor au adesea nevoie de permisiunea armatei pentru a-și vizita terenurile, uneori doar o dată pe an.

Odinioară, palestinienii care trebăluiau prin regiune erau o imagine obișnuită, scrie BBC.

În multe părți ale Cisiordaniei, aceștia nu mai sunt vizibili, mai ales în locuri precum coloniile din estul Shiloh, pe drumul spre Nablus, unde mici grupuri de barăci și rulote ale coloniștilor s-au conectat în centre rezidențiale întinse, legate între ele de rețele de drumuri sinuoase.

„O perioadă miraculoasă”

Ideea controlului teritoriilor din Cisiordania îi captivează pe coloniști mai puternic ca niciodată.

Ei cred că victoria din 1967 a fost un miracol care a redat poporului evreu pământurile strămoșești. Unii cred că evenimentele de după 7 octombrie au prelungit miracolul.

Vara trecută, ministra pentru Colonii și Misiuni Naționale, Orit Strock, a exprimat acest lucru în fața unui public aflat pe aceeași lungime de undă, într-un avanpost de pe dealurile Hebronului.

„Din punctul meu de vedere, aceasta este o perioadă miraculoasă”, a spus ea. „Mă simt ca cineva care stă la semafor și apoi acesta se face verde”, a adăugat ea.

Strock a vorbit cu câteva zile înainte ca CIJ să-și emită avizul.

Ea a făcut aceste remarci într-o colonie de pe dealurile Hebronului pe care guvernul tocmai o „legalizase”.

Legislația israeliană face distincție între coloniile „legale” și avanposturile „ilegale” – o distincție care, în practică, este estompată de acțiunile guvernului.

Avanposturile sunt legalizate retroactiv, pe măsură ce guvernul alocă fonduri pentru acestea.

La o ceremonie organizată în aprilie anul acesta într-una dintre acestea, în sudul dealurilor Hebron, ministrul Finanțelor Bezalel Smotrich a donat coloniștilor 19 vehicule de teren. El i-a lăudat pentru „acapararea unor teritorii uriașe”.

Un reporter al Times of Israel a observat că unul dintre coloniștii prezenți la ceremonie, Yinon Levi, fusese filmat în timp ce hărțuia palestinieni dintr-un astfel de vehicul.

Levi este sancționat de Marea Britanie și Uniunea Europeană pentru că a folosit violența pentru a-i alunga pe palestinieni de pe pământurile lor.

Pe 28 iulie anul acesta, Yinon Levi a tras un glonț care l-a ucis pe Odeh Hathaleen, un activist și jurnalist palestinian, în timpul unor tulburări în satul Umm al-Khair din Cisiordania. Levi a invocat autoapărarea și a fost eliberat după trei zile de arest la domiciliu.

Credința religioasă

Mișcarea de colonizare din Cisiordania a avansat rapid din 7 octombrie, sub conducerea naționaliștilor evrei radicali din cabinet, oameni precum Itamar Ben Gvir, ministrul securității naționale, și Bezalel Smotrich, șeful lui Strock în Partidul Sionist Religios.

Ben Gvir nu a fost recrutat de IDF când a împlinit 18 ani din cauza convingerilor sale extreme. El susține că a făcut campanie pentru a servi în armată.

Cei doi miniștri sunt persoane foarte diferite de politicienii laici – generali în rezervă precum Yigal Allon din stânga israeliană și Ariel Sharon din dreapta – doi oameni care au impulsionat mișcarea de colonizare în primele două decenii după 1967.

La fel ca Allon și Sharon, ei cred că securitatea necesită putere.

Dar pentru Smotrich, Ben Gvir și adepții lor, acest lucru se bazează pe certitudinea credinței religioase.

Influența pe care au dobândit-o în schimbul sprijinului acordat lui Netanyahu și menținerii lui la putere continuă să frustreze și să înfurie Israelul secular, scrie BBC.

Oponenții israelieni ai lui Smotrich folosesc cuvântul „mesianic” ca termen jignitor.

„Coloniștii sunt armata”

Nu toată lumea susține colonizarea, după cum observă BBC.

Israelianul Yehuda Shaul a fondat o organizație numită Breaking the Silence (Ruperea tăcerii) după ce, în calitate de soldat, a văzut cu ochii lui realitățile brutale ale unei ocupații militare care durează de aproape 60 de ani.

Concetățenii săi israelieni i-au etichetat de multe ori ca trădători pe susținătorii organizației Breaking the Silence, pe care el nu o mai conduce.

Represiunea militară israeliană după atacurile din octombrie a redus violențele palestinienilor împotriva coloniștilor, în timp ce atacurile coloniștilor împotriva palestinienilor au crescut brusc.

Shaul a spus pentru BBC că linia de delimitare dintre coloniști și Forțele de Apărare Israeliene (IDF) a devenit neclară.

Războiul din Gaza a forțat cea mai lungă mobilizare a rezerviștilor militari – coloana vertebrală a IDF – din istoria Israelului.

Pentru a atrage mai mulți israelieni în uniformă, brigăzile din Cisiordania au format unități regionale de apărare alcătuite din coloniști.

„Acum coloniștii sunt armata. În armată sunt coloniștii. Așadar, coloniștii de pe dealul din apropierea unei comunități palestiniene de păstori, care i-au bătut și au aruncat cu pietre în ultimii doi, trei sau patru ani, încercând să-i alunge, sunt acum soldați sau ofițeri în uniformă, înarmați, responsabili de zonă”, a spus el.

„Așadar, când se apropie de un palestinian și îi spune: «Ai 24 de ore să-ți faci bagajele și să pleci, altfel te împușc», palestinianul știe că nu are nimic care să-l protejeze”, a observat Shaul.