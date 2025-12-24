Apel comun al 14 țări către Israel să oprească înființarea coloniilor în Cisiordania. „Opoziție clară față de orice formă de anexare”

Un grup de 14 ţări, inclusiv Franţa, Regatul Unit, Canada şi Japonia, au condamnat miercuri seara recenta aprobare a unor noi aşezări evreieşti în Cisiordania, îndemnând guvernul israelian să îşi schimbe decizia şi să „înceteze extinderea coloniilor”, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Noi, reprezentanţi ai Germaniei, Belgiei, Canadei, Danemarcei, Spaniei, Franţei, Italiei, Irlandei, Islandei, Japoniei, Maltei, Olandei, Norvegiei şi Regatului Unit, condamnăm aprobarea de către cabinetul de securitate al guvernului israelian a înfiinţării a 19 noi aşezări în Cisiordania ocupată”, potrivit unui comunicat comun emis de Ministerul francez de Externe.

„Ne reiterăm opoziţia clară faţă de orice formă de anexare şi faţă de dezvoltarea politicii de aşezare”, se adaugă în comunicat.

Duminică, autorităţile israeliene au anunţat că au aprobat instalarea a 19 aşezări în Cisiordania, o măsură despre care au spus că vizează „blocarea înfiinţării unui stat palestinian terorist”, în contextul intensificării activităţii de colonizare începând cu 7 octombrie.

Ţările semnatare ale apelului reiterează că această acţiune unilaterală constituie o încălcare a dreptului internaţional ce „riscă să pună în pericol implementarea planului de pace pentru Gaza, chiar dacă se desfăşoară eforturi pentru a trece la a doua fază (a acestui plan), şi subminează perspectivele unei păci şi securităţi durabile în întreaga regiune”, adaugă ele.

„Facem apel la Israel să îşi schimbe decizia şi să înceteze extinderea aşezărilor, în conformitate cu Rezoluţia 2334 a Consiliului de Securitate al ONU”, scriu ţările, adăugând că sunt „hotărâte să sprijine dreptul palestinian la autodeterminare”.

Cele 14 îşi reiterează „angajamentul neclintit faţă de o pace cuprinzătoare, justă şi durabilă, bazată (…) pe soluţia cu două state, în care două state democratice, Israel şi Palestina, trăiesc unul lângă altul în pace şi securitate, în limite sigure şi recunoscute”.

Activitatea de colonizare a continuat din 1967 sub fiecare guvern israelian, atât de stânga, cât şi de dreapta, şi s-a intensificat semnificativ sub administraţia actuală, în special de la începutul războiului din Gaza declanşat după atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Pe lângă Ierusalimul de Est, ocupat şi anexat de Israel, peste 500.000 de israelieni trăiesc acum în Cisiordania în colonii pe care ONU le consideră ilegale în conformitate cu dreptul internaţional, în mijlocul a circa trei milioane de palestinieni.