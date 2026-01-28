Franța elimină giganții SUA, Microsoft Teams și Zoom, în favoarea unei „platforme suverane” / „Dependențele pot fi folosite împotriva noastră”

Funcționarii publici francezi vor fi obligați să utilizeze exclusiv platforma națională „Visio” până în anul 2027, după ce Guvernul de la Paris a decis să interzică giganții americani Microsoft Teams, Zoom și Google Meet în favoarea unor „platforme suverane”, capabile să garanteze securitatea datelor în cadrul administrației de stat, potrivit Politico.eu

Decizia face parte dintr-o strategie amplă de relocare a activităților administrative pe soluții tehnologice autohtone, reflectând îngrijorarea tot mai mare a Europei față de dependența tehnologică masivă de serviciile din SUA.

Biroul primului ministru a pregătit o notificare prin care le cere funcționarilor să folosească Visio, un software creat de Autoritatea Digitală Interministerială (DINUM). Aplicația rulează pe infrastructura securizată a companiei franceze Outscale, asigurând astfel controlul intern asupra datelor.

Directiva oficială de interzicere a platformelor americane va fi făcută public în zilele următoare, a confirmat un purtător de cuvânt al DINUM (Autoritatea responsabilă de transformarea digitală a statului francez) pentru Politico.

Măsura vine în completarea declarațiilor făcute recent de ministrul pentru Reforma Statului, David Amiel, care a confirmat obiectivul Franței de a finaliza tranziția către o soluție de videoconferință 100% autohtonă până în anul 2027.

„Scopul este de a renunța la utilizarea soluțiilor non-europene și de a garanta securitatea și confidențialitatea comunicațiilor electronice publice, bazându-ne pe un instrument puternic și suveran”, a declarat Amiel.

Anul trecut, Franța a impus funcționarilor publici să renunțe la WhatsApp și Telegram și să utilizeze în schimb Tchap, un serviciu de mesagerie securizat conceput exclusiv pentru funcționarii publici.

În prezent, platforma Visio este deja activă pentru aproximativ 40.000 de utilizatori din ministere și instituții de elită, precum Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică.

Obiectivul DINUM este extinderea rapidă a rețelei la 250.000 de angajați. Pentru a garanta succesul tranziției, instituția va monitoriza traficul de date și intenționează să blocheze accesul tehnic la platformele video externe prin rețeaua de internet a statului în lunile ce urmează.

„Dependențele pot fi folosite împotriva noastră”

Această poziție a Franței este susținută la cel mai înalt nivel european de Henna Virkkunen, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, care a avertizat marți, în cadrul evenimentului „Cursa Europei pentru leadership digital” că Europa a ajuns într-un punct critic în ceea ce privește autonomia sa tehnologică.

Virkkunen a subliniat că în ultimul an, a devenit evident cât de periculos este ca Europa să depindă de o singură țară sau de o singură corporație pentru tehnologii esențiale.

„În aceste vremuri dependențele pot fi folosite împotriva noastră”, a declarat oficialul european, sugerând că autonomia digitală nu este doar o chestiune economică, ci una de securitate națională, scrie Politico.

Virkkunen consideră că UE se află într-un moment decisiv în care trebuie să își dezvolte propriile soluții pentru a nu mai fi la mâna giganților din afara continentului.

Declarațiile de Virkkunen survin într-un context transatlantic extrem de tensionat. Relațiile sunt marcate de tensiuni recente, după ce afirmațiile președintelui Donald Trump privind o eventuală preluare a Groenlandei au determinat liderii europeni să analizeze posibile măsuri de răspuns.

Deși Henna Virkkunen a evitat să nominalizeze direct Statele Unite ca pe o amenințare, ea a invocat pandemia de Covid-19 și invazia Rusiei în Ucraina ca fiind momente critice care au expus „vulnerabilitățile” majore ale continentului.

Oficialul european a concluzionat că, deși SUA rămân un aliat strategic esențial, este imperativ pentru securitatea și competitivitatea Europei să își dezvolte capacități tehnologice proprii, reducând astfel riscul unei dependențe totale de parteneri externi.

Vicepreședintele executiv al Comisiei pentru suveranitate tehnologică a susținut ideea utilizării contractelor publice ca mijloc de sprijinire a dezvoltării companiilor și produselor tehnologice europene.

„Ar trebui să utilizăm achizițiile publice, desigur, într-un mod mult mai activ, pentru a stimula și propriile noastre tehnologii în creștere în Uniunea Europeană”, a declarat ea când a fost întrebată despre poziția sa față de planurile de „a cumpăra produse europene”.

Sursa foto: Dreamstime.com