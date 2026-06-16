Franța face o nouă mutare în „războiul AI” și rupe contractul cu o companie controversată din Silicon Valley

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a anunțat că Franța va rezilia un contract controversat cu compania Palantir din Silicon Valley după o decizie a administrației de la Casa Albă, relatează BFM TV. În plus, Franța va investi încă 655 de milioane de euro în inteligență artificială și va lansa un instrument AI pentru angajații din sectorul public.

„Putem fie să fim supuși acestei revoluții, fie să o conducem”, a declarat Sébastien Lecornu într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, referindu-se la adoptarea AI. 655 de milioane de euro suplimentare în investiții în inteligență artificială vor fi deblocate, astfel încât „această revoluție să fie în beneficiul poporului francez”, a adăugat premierul francez.

El a făcut anunțul în ajunul deschiderii târgului comercial VivaTech de la Paris, dedicat noilor tehnologii.

„La fel ca electricitatea, la fel ca internetul acum treizeci de ani, inteligența artificială ne schimbă deja viața”, a subliniat acesta.

Serviciul francez de informații interne reziliază contractul acordat Palantir

Lecornu a anunțat totodată că DGSI, serviciul francez de informații interne, a decis să rezilieze contractul cu gigantul american de analiză a datelor Palantir, al cărui cofondator Peter Thiel este apropiat de Donald Trump. DGSI a ales în cele din urmă compania franceză ChapsVision.

Palantir a devenit în ultimii ani probabil cea mai controversată companie din Silicon Valley, fiind suspectată, printre altele, că ajută guvernul american să își supravegheze cetățenii și că pune la dispoziția sa date colectate în alte țări. Guvernul britanic a anunțat chiar săptămâna trecută că revizuiește contractul acordat anterior Palantir pentru servicii destinate NHS, serviciul public de sănătate al Marii Britanii.

O comisie a parlamentului britanic a îndemnat miniștrii să activeze o clauză de salvgardare și să rezilieze contractul, avertizând că rolul companiei Palantir Technologies reprezintă „un punct de vulnerabilitate inacceptabil”. Comisia parlamentară de la Londra a evidențial la rândul său riscurile asociate dependenței de un număr restrâns de companii tehnologice americane.

Protest împotriva Palantir în SUA, FOTO: Selcuk Acar / AFP / Profimedia

Premierul francez Sébastien Lecornu a făcut în comentariile sale de marți o aluzie la o decizie recentă a administrației de la Casa Albă.

„Nu putem accepta noi dependențe strategice în domeniul digital”, a explicat el. Potrivit acestuia, Franța dorește să „construiască o autonomie reală” pentru a nu „depinde de bunăvoința anumitor parteneri, capabili (…) să taie accesul” la AI.

Administrația Trump a ordonat săptămâna trecută startup-ului american de inteligență artificială Anthropic să suspende accesul la cele mai puternice două modele ale sale, Claude Fable 5 și Mythos 5, pentru „orice cetățean străin”, inclusiv angajații străini ai companiilor americane, invocând „securitatea națională”.

Reacții dure în Franța la decizia SUA

Această interdicție din partea Washingtonului a stârnit reacții din partea mai multor candidați prezidențiali declarați sau potențiali din Franța, de la Jordan Bardella la Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal, Edouard Philippe și Bruno Retailleau.

Fostul premier francez Gabriel Attal, care și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale de anul viitor, a declarat că „războiul inteligenței artificiale a început deja” și că viitoarea campanie prezidențială nu va putea evita „această problemă”.

Politicieni din mai multe țări au afirmat că măsura luată de Washington ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru guverne și au solicitat creșterea investițiilor în sectorul tehnologic autohton.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europeană a declarat pentru Euractiv că măsura adoptată de administrația de la Washington „subliniază și mai clar nevoia Europei de suveranitate tehnologică”.

Franța își face propriul chatbot pentru sectorul public

Prim-ministrul francez a anunțat de asemenea marți că guvernul va oferi „un chatbot comun și suveran pentru toți angajații publici”. Cu toate acestea, acest anunț a fost clarificat rapid de ministrul Conturilor Publice, care a anunțat lansarea unui chatbot care utilizează inteligența artificială pentru aproximativ un milion de funcționari publici.

Acest chatbot, bazat pe modele de la start-up-ul de inteligență artificială Mistral, va fi pus la dispoziția agenților după o perioadă de testare de câteva luni. Mistral, o companie fondată la Paris în 2023 de patru foști ingineri ai Meta și Google, este considerat singurul startup de anvergură pe care Europa îl are în domeniul AI.

Pentru a încuraja statul francez să utilizeze inteligența artificială, sperând să economisească bani, Sébastien Lecornu a avertizat ministerele că abilitatea lor de a folosi AI „va fi acum luată în considerare în deciziile bugetare”.

„Fiecare minister va trebui să demonstreze cum folosește inteligența artificială pentru a simplifica procedurile, a îmbunătăți serviciile oferite francezilor și a reduce sarcinile inutile”, a spus el. „Și, prin urmare, să economisească bani fără a reduce calitatea serviciului public”, a subliniat premierul francez.