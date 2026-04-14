Franța salută înfrângerea lui Viktor Orban: „Calul Troian” al Rusiei în UE s-a prăbușit

Șeful diplomației franceze, Jean-Noël Barrot, a declarat că rezultatul alegerilor din Ungaria reprezintă o înfrângere pentru Vladimir Putin și susținătorii săi, potrivit AFP, citată de News.ro.

„Aceasta este o înfrângere a lui Viktor Orban, este o înfrângere şi a unui număr de susţinători internţaionalei reacţionare în primul rândul al cărora se află Vladimir Putin care-şi pierde calul Troian în Uniunea Europeană (UE)”, a declarat la postul de radio RFI Jean-Noël Barrot.

Șeful diplomației franceze îi cere lui Peter Magyar să ridice vetoul Budapestei împotriva ajutorului pentru Ucraina. Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, a câștigat alegerile parlamentare de duminică, obținând o majoritate de două treimi și punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban.

„Ceea ce aşteptăm de la succesorul lui Viktor Orban, Peter Magyar, este să facă ceea ce a spus, să reconstruiască un anumit număr de piloni ai statului de drept pe care Viktor Orban i-a destructurat, să facă Ungaria să-şi regăsească locul în concertul naţiunilor europene, să ridice un anumit număr de vetouri care n-au nicio justificare”, a cerut el.

Referitor la sprijinul pentru Ucraina, Jean-Noël Barrot a precizat că politica dusă de Viktor Orban reprezenta o piedică a cărei ridicare o vede „cu bucurie”. El se referă astfel la vetourile regulate ale lui Orban, care bloca iniţiativele UE a Ucrainei invadate de către Rusia.

De la revenirea la putere în 2010, Viktor Orban a avut numeroase conflicte cu Comisia Europeană. Aceasta l-a acuzat că nu respectă tratatele semnate de Ungaria la aderarea sa din 2004.

Politica Budapestei a subminat libertățile individuale și a afectat ajutorul comun pentru Ucraina începând cu anul 2022. Ungaria a menținut relații strânse cu state care urmăresc fragilizarea Uniunii Europene, precum China, Rusia sau Statele Unite sub administrația lui Donald Trump.

În prezent, Ungaria continuă să cumpere hidrocarburi din Rusia. Recent, în presă au apărut fragmente ale unor convorbiri telefonice care arată că ministrul de Externe, Peter Szijjarto, îl informa pe omologul său rus, Serghei Lavrov, despre discuțiile de la Bruxelles.