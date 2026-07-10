Franța se teme de o repetare a secetei istorice din 1976. Vestea „extraordinar de bună” pentru România

După săptămâni de caniculă și secetă, fermierii și analiștii se tem că recolta de porumb a Franței ar putea fi cea mai mică din ultimii 50 de ani, ceea ce ar reprezenta o nouă lovitură pentru producția europeană de cereale, după ce agricultorii au redus suprafețele cultivate, relatează agenția Reuters, care a discutat și cu agricultori din România despre situația din țara noastră.

Asociația europeană a comercianților de cereale Coceral și-a redus vineri estimarea privind producția de porumb din Uniunea Europeană cu aproape 8%, până la 52,7 milioane de tone, cel mai scăzut nivel din 2007. Aceasta a venit după ce compania de analiză a piețelor de mărfuri Expana și-a redus la rândul său prognoza de producție cu 7%, ambele organizații invocând pagubele provocate de vreme în Franța și, de asemenea, în Ungaria.

În condițiile în care Franța traversează al treilea val de căldură de la sfârșitul lunii mai și nu sunt prognozate ploi semnificative în următoarele zile, pierderile de recoltă s-ar putea accentua și ar putea depăși efectul pozitiv pe care l-au avut asupra recoltei europene precipitațiile mult mai bune din România.

Starea culturilor de porumb din Franța s-a deteriorat săptămâna trecută până la cel mai scăzut nivel din cel puțin ultimii 15 ani, potrivit datelor publicate de agenția agricolă franceză FranceAgriMer.

„Pierderile de producție cresc de la o zi la alta din cauza căldurii și a lipsei de ploaie”, a declarat pentru Reuters Benoit Fayaud, analist principal pe piața cerealelor la Expana.

Compania estimează în prezent recolta Franței la 8,9 milioane de tone, cu o treime sub nivelul de anul trecut, iar Fayaud a spus că există posibilitatea ca producția să scadă sub 8 milioane de tone pentru prima dată din 1976 – un alt an marcat de condiții meteorologice extreme pe timpul verii.

Fermierii francezi încearcă să salveze ce se poate

Franck Laborde, președintele organizației cultivatorilor AGPM, a dezvăluit că unii fermieri din vestul Franței au început săptămâna aceasta să cosească culturile de porumb neirigat chiar înainte de polenizarea boabelor, pentru a salva plantele și a le folosi ca furaje pentru animale.

AGPM estima săptămâna trecută că producția va scădea cu 30%, până la 9,5 milioane de tone, cel mai redus nivel din acest secol.

Laborde afirmă acum că organizația se așteaptă să-și revizuiască din nou în scădere prognoza, în parte deoarece recoltarea timpurie va reduce suprafața care va mai putea fi recoltată pentru boabe.

Meteorologii estimează că actualul val de căldură care a cuprins Franța va continua până la începutul săptămânii viitoare, după care sunt prognozate câteva ploi și temperaturi mai moderate de la mijlocul săptămânii.

Recoltare de porumb în Franța, FOTO: Jean-Francois Monier / AFP / Profimedia

Ploi bogate în România

Stresul provocat culturilor de condițiile meteorologice din Franța, precum și din Ungaria și Spania, a afectat și mai mult perspectivele recoltei de porumb din Uniunea Europeană, în condițiile în care suprafața însămânțată este estimată a fi coborât sub 8 milioane de hectare pentru prima dată în acest secol.

Fermierii au fost descurajați de producțiile slabe din timpul unor veri tot mai fierbinți și mai secetoase, iar în acest an și de creșterea puternică a costurilor cu îngrășămintele și energia din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz.

Cezar Gheorghe, reprezentant al companiei de consultanță pentru piața cerealelor AGRIColumn, a declarat pentru Reuters că România a pierdut aproximativ un milion de hectare cultivate cu porumb din 2019 încoace, deoarece secetele repetate i-au determinat pe agricultori să se orienteze către alte culturi.

Cu toate acestea, Gheorghe afirmă că producția de porumb a țării noastre este pe cale să crească în acest an, susținută de precipitațiile abundente, care ar trebui să permită unor randamente mai bune să compenseze reducerea suprafețelor însămânțate.

„România a avut ploi și încă nu s-a confruntat cu o căldură sufocantă”, afirmă Gheorghe. „Este o veste extraordinar de bună”, subliniază el.

El estimează că recolta de porumb a României va ajunge în acest an la 8,2 milioane de tone, comparativ cu estimarea oficială de 7,75 milioane de tone pentru 2025.