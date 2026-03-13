Franța și Italia au deschis discuții cu Iranul în speranța tranzitării în siguranță prin strâmtoarea Ormuz

Țări europene, printre care Franța și Italia au deschis discuții cu Teheranul pentru a negocia un acord care să garanteze trecerea în siguranță a navelor lor prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit unor persoane informate citate de Financial Times. Totul, în încercarea de a relua transporturile de energie din Golf.

În acest moment traficul în zonă, pe unde treceau o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii, este aproape blocat după atacurile iraniene asupra petrolierelor și promisiunea noului lider suprem al țării de a-l menține închis.

Capitalele europene au deschis discuțiile provizorii în încercarea de a relua exporturile de petrol și gaze fără a extinde conflictul, au declarat pentru FT trei oficiali informați despre discuții.

Franța este una dintre țările implicate în discuții, au declarat doi dintre oficiali. Primul oficial a spus că Italia a făcut, de asemenea, încercări de a deschide discuții cu Teheranul pe această temă.

Doi dintre oficiali au subliniat că nu exista nicio garanție că discuțiile vor progresa sau că Iranul e dispus să negocieze pe această temă. Teheranul este suspectat că încearcă să majoreze prețurile petrolului și gazelor naturale pentru a-l presa pe președintele american Donald Trump să pună capăt conflictului, iar noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a promis joi că va continua blocarea strâmtorii.

Țările europene au încercat să evite orice participare directă la conflict, iar unele au criticat atacul inițial americano-israelian care a provocat războiul regional mai amplu.

Însă guvernele sunt profund îngrijorate de orice blocaj susținut al strâmtorii, care ar putea duce la creșterea costurilor energiei pentru companii și gospodării, agravând problemele economice ale continentului și punând și mai mult presiune pe bugetele naționale deja tensionate.

Italia, Franța și Grecia au nave de război în Marea Roșie, ca parte a misiunii de protecție navală Aspides a UE. Însă nicio țară europeană nu este pregătită să escorteze nave prin Hormuz, au declarat oficialii, dacă există riscul unui atac.

Un al doilea oficial, care a refuzat să numească țările care se află în discuții cu Teheranul, a declarat că alte capitale europene și-au exprimat opoziția față de eforturile de comunicare. „Unii cred că trebuie să discutăm cu iranienii. Dar [statele UE] au opinii foarte diferite în această privință, ceea ce complică și mai mult lucrurile”, au spus ei.

Marea Britanie nu discută direct cu Iranul despre accesul la strâmtoare, potrivit oficialilor britanici. Cu toate acestea, secretarul britanic de externe, Yvette Cooper, aflată într-o vizită în Arabia Saudită, discută despre continuitatea aprovizionării cu petrol a statelor din Golf.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat săptămâna aceasta că Parisul va fi pregătit să participe la escortarea navelor dacă conflictul se va potoli.

Un purtător de cuvânt al Palatului Élysée a făcut trimitere la o postare de pe rețelele de socializare a lui Macron de săptămâna trecută, în care se afirma că acesta a vorbit cu președintele iranian Masoud Pezeshkian și i-a subliniat că Teheranul „trebuie să garanteze libertatea de navigație pentru a pune capăt închiderii Strâmtorii Hormuz”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului italian de Externe a declarat că Roma este în contact cu Teheranul „doar pentru a înțelege când iranienii vor să dezescaladeze această situație” și a insistat că Italia nu încearcă să obțină un avantaj.

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat într-un interviu acordat publicației Corriere della Sera, publicat vineri: „Încercăm să facem Europa să vorbească cu o singură voce, unită… insistând asupra a două puncte cheie. Primul este să solicităm oficial… permiterea trecerii prin Hormuz a navelor din țări care nu sunt în război.”