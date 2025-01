Franța și Marea Britanie poartă discuții despre trimiterea unor trupe de menținere a păcii în Ucraina

Mai multe surse guvernamentale britanice bine plasate au subliniat pentru The Telegraph că Londra nu este încă pe deplin de acord cu acest scenariu.

Premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron discută despre trimiterea de soldați britanici și francezi în Ucraina, în cadrul unei forțe de menținere a păcii, după un eventual acord de încheiere a războiului, conform The Telegraph.

Președintele francez susține ideea și a discutat deja despre aceasta cu Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, și cu Donald Tusk, prim-ministrul polonez.

Purtătorii de cuvânt ai Downing Street și ai Palatului Elysee nu au negat faptul că cei doi lideri au discutat despre această posibilitate în timpul întâlnirii lor de săptămâna trecută, scrie cotidianul britanic.

Londra analizează încă scenariile

Oficialii de la Londra și Paris păstrează deocamdată secretul cu privire la detaliile conversației.

Cu toate acestea, mai multe surse guvernamentale britanice bine plasate au subliniat că Starmer nu este încă pe deplin de acord.

„Există provocări cu privire la ceea ce am putea sprijini, la ceea ce am dori să sprijinim și la întrebarea mai largă cu privire la amenințarea la care ar putea fi supuse aceste trupe și dacă este vorba de o escaladare”, a declarat o sursă din guvern pentru The Telegraph.

Propunerea vine în timp ce liderii europeni se străduiesc să găsească o modalitate de a continua să sprijine Kievul, într-un moment în care președintele ales Donald Trump face presiuni pentru un acord de pace cu Rusia.

Trupe pentru supravegherea unei frontiere de peste 1.200 de kilometri

În mod public, poziția guvernului britanic este că aliații occidentali ar trebui să acorde Kievului cât mai mult sprijin posibil, iar ucrainenii să decidă când și dacă vor purta discuții de pace.

În privat, miniștrii și oficialii se așteaptă ca Trump, care își preia mandatul pe 20 ianuarie, să preseze Ucraina și Rusia să se așeze la masa negocierilor.

Întrebarea pentru statele occidentale este dacă trupele lor ar trebui să garanteze un eventual armistițiu, mai ales că este neclar ce va presupune acesta.

O idee vehiculată de SUA este că soldații occidentali ar putea supraveghea o frontieră de peste 1.200 de kilometri, între noile frontiere ucrainene și ruse, cu stabilirea unei zone „tampon” demilitarizate.

Zelenski susține planul

Macron promovează de ceva vreme ideea că aliații europeni ar putea fi desfășurați pe teren pentru a juca un astfel de rol, iar unele dintre discuțiile sale cu alți lideri au devenit publice.

Președintele francez și Tusk, spre exemplu, au discutat propunerea la mijlocul lunii decembrie. La momentul respectiv, Tusk a spus că Varșovia nu „planifică astfel de acțiuni”.

Luni, Macron și Zelenski au discutat, de asemenea, despre aceste planuri.

„Am convenit să lucrăm îndeaproape cu aliații-cheie pentru a obține pacea și a dezvolta garanții de securitate eficiente. Ca una dintre aceste garanții, am discutat despre inițiativa franceză de a desfășura contingente militare în Ucraina. Am abordat pașii practici pentru punerea sa în aplicare, potențiala extindere și implicarea altor națiuni în acest efort”, a spus Zelenski ulterior.