Cupa Mondială 2026: Franța – Spania. Știm prima finalistă, după un 2-0 sec. Antrenorul care spune că jucătorii săi sunt „devastați” și aruncă o umbră asupra arbitrajului

Echipa națională a Spaniei s-a calificat pentru a doua oară în istoria ei în finala Cupei Mondiale, după ce a învins, marţi seară, la Dallas, cu scorul de 2-0 (1-0), selecţionata Franţei.

Golurile au fost marcate de Oyarzabal (min. ’22 – penalty) şi Porro (’58). Spania a mai ajuns în finală şi în 2010, când a câştigat titlul.

Spania va juca în finală cu învingătoarea partidei dintre Anglia şi Argentina, meci care se va disputa miercuri seară.

Franţa va juca finala mică în compania învinsei din partida dintre Anglia şi Argentina.

Desfășurarea semifinalei

Francezii au avut prima ocazie a meciului de la Dallas, în minutul 6, prin Rabiot, care a şutat pe lângă poartă. Minutul 20 a adus un penalti pentru iberici, după ce Digne l-a faultat pe Yamal, în careu, iar Ivan Barton a dictat lovitură de pedeapsă. Oyarzabal a transformat în minutul 22 şi Spania a trecut la conducere pe tabelă. Echipa lui Deschamps l-a pierdut pe Saliba, accidentat, în minutul 30, în timp ce spaniolii au trecut pe lângă majorarea scorului în minutul 38, prin Fabian Ruiz, scrie News.ro.

În partea secundă, portarul Unai Simon l-a blocat pe Barcola, în minutul 55, dar după trei minute Dani Olmo l-a servit perfect pe Pedro Porro şi acesta a marcat al doilea gol pentru iberici. Yamal a înscris şi el, în minutul 61, dar golul a fost anulat pentru ofsaid, apoi Tchouameni şi Mbappe au ratat, în minutele 65 şi 67. Ferran Torres a răspuns prin ocazia lui din minutul 78, iar Unai Simon a intervenit la şutul lui Doue, trei minute mai târziu.

În cele din urmă, Spania s-a impus cu 2-0 în faţa Franţei şi campioana europeană en-titre va juca a doua finală de Cupă Mondială, după cea din 2010.

Echipele aliniate

FRANŢA: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba (Lacroix 30), Digne (T. Hernandez 72) – Tchouameni, Rabiot (M. Kone 46) – Dembele, Olise (Cherki 72), Barcola (D. Doue 57) – Mbappe. SELECŢIONER: Didier Deschamps.

SPANIA: U. Simon – Pedro Porro (Llorente 84), Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian Ruiz (Pedri 78) – Yamal, Dani Olmo (Merino 78), Alex Baena (N. Williams 84) – Oyarzabal (F. Torres 74). SELECŢIONER: Luis de la Fuente.

Cartonaşe galbene: Rabiot ‘9, Mbappe ’86 / Cucurella ’31

Luis de la Fuente: Mai avem un pas de făcut

După meci, selecţionerul Spaniei, Luis de la Fuente, a declarat că jucătorii săi sunt excepţionali şi că este un privilegiu să se afle în finala Cupei Mondiale.

„E greu de descris ce simţim, dar e bucurie pură. Acest grup de jucători este excepţional. Mai avem un pas de făcut. S-a acumulat multă tensiune; e o responsabilitate uriaşă să fim în finală, e un privilegiu. Trebuie să procesăm toate acestea”, a spus De la Fuente.

„Franţa? Am spus deja în vestiar că vom înfrunta una dintre cele mai bune echipe din lume, cu cei mai buni jucători din lume. Dar ei urmau să înfrunte cea mai bună echipă din lume. Echipa noastră a făcut ca dificilul să pară uşor”, a adăugat tehnicianul.

Didier Deschamps: Jucătorii sunt devastaţi

În schimb, antrenorul Didier Deschamps a afirmat că jucătorii săi sunt devastaţi după înfrângerea din semifinala cu Spania, dar a recunoscut superioritatea echipei iberice.

„Jucătorii sunt devastaţi, dar trebuie să fim realişti, am fost inferiori din punct de vedere tehnic. E vina noastră. Dar o să pun o întrebare: este arbitrul la înălţimea standardelor de arbitrare a unei semifinale? Nu o să răspund la asta. Au fost destul de multe situaţii… Dar motivul principal este că pur şi simplu nu am fost la înălţimea aşteptărilor, cu unele erori tehnice, pase care ar fi putut duce la ocazii. Acesta este fotbal de nivel înalt, chiar dacă doare. Vom juca meciul pentru locul trei. Nu vreau să ignor tot ce s-a făcut, dar în acest meci, Spania a arătat ceva în plus”, a declarat Deschamps, la finalul partidei.

Deschamps se află la finalul mandatului de selecţioner. „Nu mă gândesc la mine. M-am pregătit pentru meci cu jucătorii, iar obiectivul a fost să facem tot ce puteam pentru a merge până la capăt. Nu am reuşit, iar dezamăgirea este imensă. Dar nu ţin minte toate lucrurile bune pe care le-am făcut. Credeam că ne-am revenit foarte bine… Echipa spaniolă a avut control deplin”, a adăugat el.