Franța-Spania, în semifinală la Cupa Mondială 2026. Kylian Mbappe și Lamine Yamal, față în față de la 22.00 / Ce arată duelurile de până acum ale echipelor

Franța și Spania se întâlnesc astăzi în semifinalele Cupei Mondiale. Prima semifinală se joacă de la ora 22.00. Singura întâlnire anterioară între cele două țări la un Campionat Mondial de Fotbal a fost în optimile de finală din Germania 2006, când Franța a câștigat cu 3-1 în fața Spaniei.

Franța – Spania este în direct pe Antena 1, de la ora 22.00, și live text pe site-ul GOLAZO.ro.

Franța-Spania se joacă diseară, în Dallas, orașul din Texas devenit celebru pentru serialul cu același nume. Este prima semifinală de la Cupa Mondială 2026, mâine urmând să se joace Anglia-Argentina, a doua semifinală.

Partida se dispută la Dallas, oraşul texan devenit şi mai celebru pentru serialul cu familia Ewing. Meciul va fi arbitrat de Ivan Barton din El Salvador, scrie News.ro.

Franța-Spania, cine a câștigat până acum duelul

Deşi ambele echipe au câte 17 participări la Cupa Mondială FIFA, aceasta va fi abia a doua oară când Franţa şi Spania se vor înfrunta direct.

În singura întâlnire directă dintre Franța-Spania de la o Cupă Mondială, victoria a revenit Franței, care s-a impus cu 3-1. S-a întâmplat la Cupa Mondială din Germania, unde cele două echipe s-au întâlnit în optimile de finală.

La ultimul Campionat European de Fotbal, în schimb, situația a fost diferită. În semifinalele de la Euro 2024, Spania a câștigat cu 2-1 în fața Franței și avea să câștige apoi și titlul.

Franța-Spania s-au mai întâlnit și în semifinalele Ligii Națiunilor 2025, când au fost înscrise nu mai puțin de nouă goluri. Scorul final a fost de 5-4 pentru Spania.

Franța – Spania, palmaresul de la Cupa Mondială

Franța este în fața și a unei șanse de a egala un record deținut doar de Germania de Vest.

Dacă învinge Spania, Franța va deveni a doua naţiune europeană, după Germania de Vest (1982, 1986, 1990), care joacă trei finale consecutive ale Cupei Mondiale.

De partea cealaltă, pentru Spania, este abia a treia prezență în semifinalele unei Cupe Mondiale. Echipa a ajuns în această fază în 1950. Apoi a fost o pauză până în 2010 când a devenit campioana la Cupa Mondială din Africa de Sud.

De atunci, echipa nu a mai reuşit să avanseze în etapele următoare, fiind eliminată în faza grupelor în 2014 şi în optimile de finală la fiecare dintre ultimele două ediţii ale Cupei Mondiale.