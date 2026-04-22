Franța vrea să selecteze mai strict studenții străini. Creșteri substanțiale ale taxelor de școlarizare

Majoritatea studenților din afara Uniunii Europene care vin în Franța vor vedea taxele de școlarizare crescând brusc începând cu anul universitar 2026. Guvernul de la Paris vrea de asemenea să acorde prioritate programelor din domeniile științe și inginerie, pentru reindustrializare.

În dosarul sensibil al studenților străini, ministrul francez al învățământului superior, Philippe Baptiste, a anunțat un plan numit „Choose France for Higher Education”. Un fel de „act 2” al planului „Bienvenue en France”, lansat în 2018 de fostul prim-ministru Édouard Philippe și supervizat atunci chiar de Philippe Baptiste în cabinetul fostei ministre Frédérique Vidal, relatează marți cotidianul economic francez Les Echos, citat de Rador Radio România.

Anunțurile de atunci ar fi trebuit să ducă la o creștere semnificativă a taxelor de școlarizare pentru studenții străini. În practică, însă, ele nu au fost aplicate pe scară largă, majoritatea universităților dezvoltând strategii de scutire. Doar aproximativ zece (din 78) le aplică, printre care La Rochelle, Le Havre, Grenoble Alpes sau Paris Panthéon-Assas.

Creștere foarte mare a taxelor de școlarizare

„Universitățile nu vor mai putea acorda scutiri masive”, a declarat Philippe Baptiste pentru ziarul Le Parisien luni seară. „Acestea vor fi rezervate unor cazuri foarte precise”. Ministrul vrea să „revină la principiile fundamentale” din 2018: „Regula sunt taxele diferențiate, iar excepția este scutirea”.

Pentru majoritatea studenților străini din afara Uniunii Europene, consecința va fi concretă încă din toamna lui 2026: taxele de licență vor crește la 2.895 de euro, iar cele de master la 3.941 de euro, față de 178 și 254 de euro în prezent. Reforma se va aplica prin decret și îi va viza pe studenții noi și pe cei care schimbă ciclul de studii, dar doar pe cei care nu beneficiază de bursă.

Această politică va duce la trei categorii de studenți din afara UE:

majoritatea vor plăti noile taxe;

10% vor putea fi scutiți în fiecare universitate;

cei mai buni vor putea primi burse de la statul francez.

În doi-trei ani, măsura ar putea aduce aproximativ 250 de milioane de euro anual universităților, bani care ar urma să îmbunătățească condițiile de primire a studenților, într-un context de restricții bugetare.

Deși obiectivul de a atrage 500.000 de studenți străini până în 2027 este „pe cale să fie atins”, ministrul consideră că „se poate face și mai bine”, evocând strategiile mai agresive ale Germaniei, Marii Britanii sau Turciei. „Franța se află pe locul 8 ca destinație de studii”, amintește el.

O imigrație studențească selectivă

Ar putea creșterea taxelor să descurajeze studenții străini? Philippe Baptiste respinge această idee: „Prin comparație, un master în Statele Unite costă între 20.000 și 100.000 de dolari pe an (17.000-85.000 de euro)”. El consideră că noile taxe din Franța rămân „extrem de competitive”.

Un raport al Curții de Conturi publicat anul trecut arăta că instituțiile care au aplicat deja taxele diferențiate nu au observat „o scădere semnificativă a numărului de studenți sau o modificare a profilului acestora”.

Reindustrializarea țării

Al doilea obiectiv al planului este prioritizarea domeniilor strategice: digital, inteligență artificială, tehnologii cuantice, biotehnologii.

Pentru reindustrializare, Franța are nevoie anual de 40.000 de ingineri și 40.000 de tehnicieni. Cum aceste nevoi nu pot fi acoperite doar cu studenți francezi sau europeni, guvernul vrea să acorde prioritate studenților internaționali din aceste domenii. Astfel, 60% din bursele guvernamentale pentru studenți străini vor fi direcționate către aceste profiluri.

„Franța are o nevoie acută de talente din întreaga lume” pentru a-și susține formările în domeniile tehnice și științifice, declara ministrul și în iulie trecut.

Critici și opoziție

Suzanne Nijdam, președinta organizației studențești FAGE, critică măsura, spunând că este dificil de justificat în lipsa unor date clare despre nevoile reale ale economiei.

Ea anunță „o mobilizare generală a studenților în următoarele săptămâni” pentru a apăra accesul echitabil la învățământul superior.

După eliminarea eligibilității studenților străini pentru anumite ajutoare locative, ea denunță „un plan periculos, discriminatoriu și incoerent” și „un proiect xenofob de taxe diferențiate”.

„Acest plan va crea bariere majore pentru unele țări, deși suntem mândri de universalitatea accesului la un model pe care dorim să-l păstrăm”, afirmă ea.

Reprezentanții universităților, reuniți în organizația France Universités, nu au reacționat încă. În 2018, aceștia s-au opus masiv unui proiect similar, determinând guvernul să lase decizia finală la nivelul fiecărei universități.