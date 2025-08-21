Frații Erik și Lyle Menendez, care au generat un serial și un documentar, solicită azi eliberarea condiționată, după 30 de ani în închisoare

Frații vor apărea separat în fața comisiei de eliberare condiționată din statul California. După evenimentele în care au fost implicați s-a făcut un serial („Monștri: Povestea fraților Lyle și Erik Menendez”) și un documentar („The Menendez Brothers”, regizat de Alejandro Hartmann).

În 20 august 1989, Lyle și Erik Menendez își ucideau părinții, Jose și Kitty, în casa familiei din Beverly Hills, California.

Cei doi frați se urcă în mașină, își aruncă puștile de vânătoare și continuă spre un cinematograf din apropiere, unde cumpără bilete pentru a avea un alibi, scrie Money Review

Când ajung în sfârșit acasă, Lyle sună la poliție și spune: „Cineva mi-a ucis părinții!”

Frații Menendez nu au fost suspectați imediat de dubla crimă. Dar Erik nu a putut suporta greutatea vinovăției sale, așa că i-a mărturisit implicarea terapeutului său, Dr. L. Jerome Oziel. Ignorându-și propriile responsabilități morale, Dr. Oziel a înregistrat ședințele cu tânărul său pacient în încercarea de a-și impresiona amanta. Dar femeia a ajuns să meargă la poliție, iar în martie 1990, Lyle, în vârstă de 22 de ani, și Erik, în vârstă de 19 ani, au fost arestați.

A urmat o bătălie juridică de trei ani privind admiterea înregistrărilor Dr. Oziel ca probe. Iar când Curtea Supremă din California a decis în favoarea sa în vara anului 1993, a început mult mediatizatul procesul.

Într-o depoziție care s-a prelungit mai mult de o lună și a fost relatată în detaliu de către canalele de presă, cei doi frați au descris anii de abuz sexual pe care i-au suferit din partea lui Jose și Kitty Menendez și au insistat că și-au împușcat părinții în autoapărare, deoarece credeau că Jose îi va ucide pentru a împiedica dezvăluirea adevărului. Ei au încercat să respingă argumentul conform căruia dubla crimă a fost motivată de averea familiei.

După ce primul proces nu a reușit să ajungă la un verdict, al doilea, care a început în octombrie 1995, a dus la impunerea unor pedepse pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată atât pentru Lyle, cât și pentru Erik.

Acum, concentrându-se pe argumentul că frații au fost victime ale abuzurilor sexuale și cu sprijinul unor vedete, avocații lor insistă pentru o revizuire a sentinței.

Pe 24 octombrie 2024, procurorul districtual al comitatului Los Angeles, George Gascon, a anunțat într-o conferință de presă că va recomanda o revizuire a pedepsei, permițând efectiv eliberarea condiționată a acestora, după 34 de ani de închisoare. Un apel al avocatului lor din 2023 a scos la iveală dovezi suplimentare ale acuzațiilor de abuz.

„Cred că și-au plătit datoria față de societate”, a spus Gascon.

Cei doi frați își vor prezenta argumentele pentru eliberare condiționată joia și vinerea aceasta, după ce un judecător din Los Angeles le-a redus în luna mai pedepsele de la închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată la 50 de ani, apoi pe viață.

O comisie va evalua dacă frații Menendez reprezintă un „pericol pentru societate” în cazul eliberării, luând în considerare factori precum cazierul lor judiciar, motivația pentru infracțiune și semnele de remușcare, comportamentul lor în timpul încarcerării și planurile de viitor.