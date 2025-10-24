Fraudă de peste 48 de milioane de euro, descoperită de Parchetul European. Percheziții și arestări în mai multe state europene, inclusiv în România

Șapte persoane au fost arestate în Germania, Spania și Olanda, în timp ce procurorii au efectuat în 10 state europene, inclusiv România, într-un anchetă a Parchetului European privind suspiciuni de fraudă de TVA a unei rețele care comercializa dispoziții electronice, a transmis instituția condusă de Laura Codruța Kovesi, citată de Agerpres.

Parchetul European suspectează că gruparea a folosit un sistem în care companii-fantomă cu sediul în mai multe țări ale UE și în Regatul Unit aplicau în mod fraudulos o cotă redusă de TVA la vânzarea de dispozitive electronice către consumatorul final și între companii pentru a-și mări ilicit profiturile.

„Aceasta înseamnă că revânzătorul trebuie să plătească TVA doar pe marja de profit pe care o obține (diferența dintre prețul plătit pentru articol și prețul la care este vândut) și nu pe prețul integral de vânzare al articolului’, explică parchetul.

Acest regim fiscal ar trebui să se aplice numai bunurilor revândute pentru care TVA a fost deja plătită, în timp ce, în acest caz, ‘se consideră că produsele noi au fost vândute exclusiv pe hârtie și doar din punct de vedere fiscal, ca și cum ar fi fost bunuri revândute’.

„Prin urmare, bunurile puteau fi vândute la un preț de piață mai mic, ceea ce ducea la o concurență neloială și la o pierdere de 48 de milioane de euro la TVA”, a explicat EPPO.

În cadrul anchetei, peste 300 de polițiști și inspectori fiscali au confiscat un număr mare de documente, dispozitive electronice și probe, precum și numerar, telefoane mobile, bijuterii, mașini, ceasuri și aur în valoare de 4 milioane de euro. În România, acțiunea a fost desfășurată de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate.