Fraudă la examenul pentru permis. Candidații primeau din exterior răspunsurile la teste folosind aparatură audio-video

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a reținut șase persoane, printre care se află și administratorul unei școli auto, acuzați că ajutau candidați la examenul pentru permisul de conducere să treacă de proba teoretică, prin oferirea în timp real a răspunsurilor corecte folosind aparatură audio și camere video, potrivit Agerpres.

Opt inculpați sunt cercetați în acest dosar pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Șase dintre ei au fost reținuți și vor fi duși în instanță cu propunere de arestare preventivă, iar doi candidați sunt cercetați sub control judiciar.

Procurorii au efectuat joi percheziții în acest caz la mai multe adrese din municipiul București și județul Giurgiu. Cu această ocazie au fost ridicate mijloace materiale de probă, medii de stocare a datelor, echipamente tehnice și suma de aproximativ 400.000 de lei.

Printre echipamentele tehnice găsite de procurori se aflau și tricouri purtate de candidați, care aveau montate camere video. Cu ajutorul acestor camere de mici dimensiuni, candidații filmau subiectele primite în sala de examen și le transmiteau în exterior, de unde primeau în timp real răspunsurile corecte, printr-o cască audio minusculă.

„Din probele administrate a rezultat că, în perioada decembrie 2025 – iulie 2026, inculpații au acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, în mod coordonat și cu atribuții distincte, având ca scop sprijinirea unor persoane interesate să obțină permisul de conducere pentru diverse categorii cu eludarea etapelor obligatorii prevăzute de lege. În schimbul unor sume de bani, stabilite în raport cu serviciile solicitate, acestora li se asigura parcurgerea fictivă a procedurii de obținere a permisului, respectiv întocmirea documentelor medicale și de școlarizare fără efectuarea evaluărilor și a cursurilor prevăzute de lege, precum și promovarea probei teoretice a examenului prin utilizarea unor mijloace tehnice audio-video. Într-unul din cazurile documentate, pentru întregul demers a fost pretinsă suma de aproximativ 6.000 de euro”, transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un comunicat de presă.

Concret, spun procurorii, doi dintre inculpați au pus la dispoziția candidaților interesați echipamente de comunicare la distanță, disimulate în articole vestimentare, prin intermediul cărora subiectele primite în sala de examen erau transmise în exterior și rezolvate de alte persoane, răspunsurile fiind comunicate ulterior candidaților.

Anchetatorii susțin că probele de examen vizate au fost susținute în municipiul București și în mai multe județe, în cadrul serviciilor publice comunitare competente în domeniul permiselor de conducere și al înmatriculării vehiculelor.

Gruparea era coordonată de un bărbat în vârstă de 57 de ani, care intra în legătură cu persoanele interesate, stabilea sumele de bani și apela, în funcție de necesități, la ceilalți membri ai grupului.

Doi dintre inculpați, soț și soție, având calitatea de administrator, respectiv de angajată în cadrul unei școli de conducători auto din municipiul București, sunt acuzați că au întocmit documente care atestau, în mod nereal, parcurgerea cursurilor de pregătire teoretică și practică și absolvirea acestora.

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