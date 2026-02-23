Friedrich Merz: Ucraina a reușit câștiguri teritoriale uimitoare luna aceasta

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, într-o conferință de presă cu Friedrich Merz, cancelarul federal al Germaniei, la Berlin, 28 mai 2025. FOTO: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Friedrich Merz a declarat luni că lupta Ucrainei împotriva atacurilor rusești a fost mai eficientă decât s-a crezut adesea, cancelarul german dând drept exemplu în acest sens neașteptatele câștigurile teritoriale din această lună ale forțelor Kievului.

„În februarie, forțele de apărare ucrainene au înregistrat câștiguri teritoriale uimitoare”, a spus Merz într-un discurs ținut la Berlin, potrivit Reuters.

„Iar economia rusă se clatină sub greutatea sancțiunilor și a războiului – mai mult decât am putea presupune uneori din relatările mass-media de aici”, a adăugat șeful guvernului german.

„Rusia nu câștigă acest război”, ea „vrea să facă să se creadă acest lucru, dar realitatea este cu totul alta”, a spus cancelarul german la un eveniment pentru susținerea Ucrainei.

Zelenski: Au fost eliberați 300 de kilometri pătrați

Declarațiile lui Merz vin după ce, vineri, președintele Volodimir Zelenski a spus pentru AFP că Ucraina a recucerit în ultimele zile porțiuni mari din teritoriul său din sud de la forțele ruse.

„Până în prezent, 300 de kilometri pătrați au fost eliberați” în cadrul acestei contraofensive încă în curs, a declarat Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, pentru a lansa aceste contraatacuri, armata de la Kiev a exploatat în special blocarea, la începutul lunii februarie, a utilizării de către forțele ruse a serviciului Starlink, notează France Presse.

Armata rusă a folosit terminalele Starlink pentru a comunica și a efectua atacuri cu drone până când Elon Musk, șeful companiei americane, a fost de acord să le dezactiveze.

Dovezile disponibile din surse deschise indică faptul că forțele ucrainene au eliberat în ultimele săptămâni mai multe așezări din jurul frontierei administrative dintre regiunile Dnipropetrovsk și Zaporizhia, potrivit think tank-ului american Institutul pentru Studiul Războiului.

Acesta a spus într-o evaluare publicată sâmbătă seară că a observat dovezi care permit să se estimeze că forțele ucrainene au eliberat cel puțin 168,9 kilometri pătrați de teritoriu în sudul Ucrainei de la 1 ianuarie 2026.