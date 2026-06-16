„Friptura vegetariană”, interzisă de Parlamentul European. Compromis privind denumirile produselor vegetariene care imită carnea

Alternativele vegetale la carne pot fi obținute din soia, mazăre sau alte leguminoase/ FOTO: Shutterstock

Parlamentul European a adoptat marţi o lege care interzice, printre altele, denumirea „friptură vegetală” pentru a-i proteja astfel pe crescătorii de animale, însă va permite folosirea termenilor „cârnaţi” şi „burgeri” pentru produsele vegetariene, informează AFP, preluată de Agerpres.

Textul, intens dezbătut, a făcut în luna martie obiectul unui compromis între eurodeputaţi şi statele membre, în contextul unui plin avânt al alternativelor vegetale în special în Germania, cea mai vastă piaţă europeană în acest domeniu.

Politicienii de dreapta şi reprezentanţii industriei cărnii doreau interdicţia unor termeni precum „friptură” sau „cârnat” pentru produsele vegetariene, argumentând că astfel de denumiri slăbesc „recunoaşterea unui produs brut şi 100% natural”.

În cele din urmă, s-a ajuns la un compromis pentru utilizarea termenilor „friptură”, „bacon” şi „ficat” exclusiv pentru produsele din carne. Hamburgerii vegetarieni şi cârnaţii vegetali îşi vor putea păstra denumirile în această etapă.

Acest compromis va trebui aprobat formal de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Folosire restrictivă a denumirii de „carne”

Textul defineşte de asemenea carnea precum „părţile comestibile ale animalelor”, excluzând folosirea acestui termen pentru produsele de laborator sau pentru produsele celulare.

„Este o victorie pentru producătorii noştri, pentru expertiza lor şi pentru transparenţa de care au nevoie consumatorii”, a precizat eurodeputata Céline Imart (PPE, dreapta), deputata franceză care a iniţiat propunerea.

Aceste măsuri, incluse într-o lege mai amplă care vizează consolidarea poziţiei agricultorilor în lanţul valoric, au stârnit vii reacţii în Parlamentul European şi nu numai. În dezbatere s-a implicat şi o legendă a muzicii, Paul McCartney, fost membru al trupei The Beatles, care a luat atitudine pentru a apăra „fripturile de soia” şi „cârnaţii de tofu”.

Controversa nu este însă încheiată. Noua reglementare se aplică, într-o primă etapă, până la finele anului viitor. În perioada următoare, sunt deja în curs negocieri privind organizarea comună a pieţelor din Uniunea Europeană pentru produsele agricole, revizuită o dată la şapte ani.

Produsele vegetariene care imită carnea au cunoscut o dezvoltare rapidă în decursul ultimilor ani, în contextul dorinţei consumatorilor de mânca mai sănătos, de a proteja animalele sau de a-şi reduce amprenta asupra mediului având în vedere că fermele pentru creşterea animalelor sunt mari emiţătoare de CO2.