Adio burgeri și cârnați vegetarieni. Parlamentul European scoate din meniu termenii folosiți pentru preparatele care imită carnea

Parlamentul European a votat miercuri interzicerea utilizării termenilor „friptură”, „cârnat” și „hamburger” pentru produse care nu conțin carne, informează AFP.

Eurodeputații au aprobat cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă o propunere a politicienilor de dreapta care interzice termeni precum „friptura vegetariană” și „burger vegetarian”.

Cu toate acestea, măsura luată de Parlamentul European trebuie negociată cu statele membre UE, notează Agerpres.

„Este vorba despre transparență și claritate pentru consumatori și recunoașterea muncii fermierilor noștri”, a declarat Céline Imart, eurodeputată de dreapta (din Partidul Popular European), care a inițiat proiectul de lege.

„Nu se pune problema interzicerii alternativelor vegetale, însă vreau să promovez termenii cu adevărata lor semnificație”, a adăugat ea marți în timpul unei dezbateri aprinse în parlament.

Produsele vegetariene care imită carnea au cunoscut o creștere exponențială în ultimii ani, determinată de preocupările consumatorilor cu privire la alimentația sănătoasă, bunăstarea animalelor și reducerea amprentei lor asupra mediului, în condițiile în care creșterea animalelor este un emițător major de CO2.

Europarlamentarii, divizați pe această temă

Această lege care vizează interzicerea unor termeni precum „friptură de soia” a divizat dreapta. De exemplu, deputatul german Peter Liese consideră „rușinos” că Parlamentul European își dedică timpul unor „astfel de absurdități”.

„Nu trebuie să îi considerăm proști pe consumatori. Dacă pe un ambalaj scrie «burger vegetarian» sau «cârnat vegetarian», fiecare poate decide dacă să îl cumpere sau nu”, a spus el.

Politicienii ecologiști s-au revoltat împotriva proiectului de lege. Olandeza Anna Strolenberg a criticat „lobby-ul cărnii” pentru că „încearcă să-și slăbească concurenții inovatori din sectorul alimentar”.

În 2020, europarlamentarii au respins o lege pe aceeași temă.

Alegerile europene din 2024 au schimbat însă echilibrul partidelor, acordând mai multe locuri europarlamentarilor de dreapta și de extremă-dreapta, care afirmă că susțin sectorul agricol.