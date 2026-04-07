Front comun China-Rusia la ONU. Cum s-a votat la rezoluția privind deblocarea Strâmtorii Ormuz. „Un semnal greșit trimis lumii”

Ambarcațiuni în jurul unui petrolier în timpul unui exercițiu militar desfășurat de membri ai IRGC și ai marinei Iranului, în Strâmtoarea Ormuz, pe 17 februarie 2026. FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Rusia și China și-au exercitat dreptul de veto asupra unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un text deja diluat față de inițiativa inițială a statelor din Golf, care doreau să folosească forța pentru protejarea acestei rute maritime strategice, scriu AFP și Reuters.

Proiectul de rezoluție pregătit de Bahrain și susținut de Statele Unite a primit 11 voturi „pentru”, două „împotrivă”, înregistrâdu-se de asemenea și două abțineri, în cadrul celor 15 membri ai Consiliului de Securitate.

Ministrul de Externe al Bahreinului, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, a declarat că statele din Golf „regretă” respingerea măsurii propuse.

Veto-ul Rusiei și al Chinei „trimite un semnal greșit lumii”, sugerând că amenințările la adresa căilor de navigație nu provoacă „o acțiune decisivă din partea organizației responsabile de menținerea păcii și securității internaționale”, a declarat șeful diplomației din Bahrein, după vot, exprimându-se și în numele Qatarului, Arabiei Saudite, Kuweitului, Emiratelor Arabe Unite și Iordaniei.

Ce prevedea proiectul de rezoluție

Susținut de țările din Golf, Bahrein, membru ales al Consiliului, a lansat acum cu două săptămâni negocieri asupra unui text care ar fi oferit un mandat clar din partea ONU oricărui stat care dorește să utilizeze forța pentru a elibera calea maritimă crucială paralizată de facto de Iran.

Însă, în fața obiecțiilor mai multor membri permanenți, textul a fost treptat slăbit, iar votul programat inițial pentru joi a fost amânat de mai multe ori din cauza riscului de veto din partea Rusiei și Chinei, au relatat anterior AFP și Agerpres.

Ultima versiune a textului, consultată luni de agenția franceză de presă, condamna în continuare atacurile iraniene împotriva navelor și încuraja „puternic statele” vizate „să își coordoneze eforturile, de natură defensivă și proporționale cu circumstanțele, pentru a asigura securitatea navigației în strâmtoarea Ormuz, inclusiv prin escortarea navelor de marfă și comerciale”.

Proiectul de rezoluție cerea, de asemenea, ca Iranul „să înceteze imediat orice atac împotriva navelor” care tranzitează prin strâmtoarea Ormuz și „orice tentativă” de a împiedica libertatea de navigație.

Conform textului, Consiliul ar fi fost pregătit să „ia în considerare alte măsuri” împotriva celor care subminează această libertate de navigație.

Votul s-a dat marți în jurul orei 15:00 GMT, cu câteva ore înainte de expirarea ultimatumului stabilit de președintele american Donald Trump, care a amenințat că va distruge „întregul Iran” în cursul nopții de marți spre miercuri dacă Teheranul nu va redeschide strâmtoarea Ormuz, vitală pentru aprovizionarea mondială cu petrol.

Ca ripostă în urma războiului declanșat de SUA și Israel, Iranul permite acum doar trecerea selectivă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.