Frontul din Ucraina arată ca în „Terminator”. Cum au schimbat roboții de luptă războiul: „Ajung în poziția ta și nu ai ce să faci”

Un militar dintr-un detașament de vehicule terestre fără pilot (UGV) al Gărzii Naționale a Ucrainei încarcă echipamente pe un UGV, înainte de a pleca spre pozițiile de luptă. Foto: Viacheslav Madiievskyi / Avalon / Profimedia

Războiul din Ucraina a intrat într-o nouă etapă, în care roboții tereștri sunt folosiți tot mai des pe linia frontului, inclusiv în misiuni de luptă. Din primăvara anului 2024, utilizarea lor a crescut exponențial, scrie The Guardian.

Vehiculele terestre fără pilot (UGV) vin în forme și dimensiuni variate. Unul rulează pe șenile, altul are roți și antene. Altul transportă mine antitanc.

„Așa arată războiul modern. Armatele din întreaga lume vor fi nevoite să se robotizeze”, a declarat Pavlov, locotenent în cadrul Corpului 3 al armatei ucrainene.

Războiul declanșat de Kremlin a transformat Kievul într-un centru pentru dezvoltarea armamentului modern fără pilot. S-a format un ecosistem aparte, în care inginerii proiectează produse noi, iar soldații de pe front oferă feedback imediat. Producătorii își extind apoi capacitățile, construind vehicule terestre, interceptoare anti-Shahed și dezvoltând drone maritime.

Roboții terestri asigură în prezent 90% din logistica armatei ucrainene.

„Este foarte dificil să te deplasezi din cauza dronelor inamice cu control direct (FPV). De aceea folosim sisteme robotizate”, a declarat Pavlov. În ianuarie, forțele armate ale Ucrainei au desfășurat un număr record de 7.000 de operațiuni cu vehicule terestre fără pilot (UGV).

Roboții încep să înlocuiască infanteria umană

Roboții au un rol tot mai important pe câmpul de luptă și încep să înlocuiască infanteria umană. Ei sunt echipați cu mitraliere și lansatoare de grenade controlate de la distanță. Un sistem, DevDroid TW 12.7, a apărat o poziție timp de 45 de zile. Vara trecută, un robot kamikaze, încărcat cu 200 de kilograme de explozibil, a parcurs aproximativ 20 de kilometri până la o clădire școlară folosită de trupele ruse și a detonat-o.

„Nu este ca în Star Wars, cu multe lasere. Linia frontului seamănă mai degrabă cu Terminator. Un robot terestru ajunge în poziția ta și nu ai ce să faci. Dacă împuști un om în piept, se oprește din tras. Dacă tragi într-un robot terestru, nu simte durere. Este cineva în spate, care privește un ecran și va riposta”, a declarat Bambi, operator de drone în cadrul Brigăzii 25 Aeropurtate.

Vara trecută, pentru prima dată în istoria războiului, soldați ruși s-au predat chiar în fața unui robot terestru înarmat. Militarii, unul dintre ei acoperit de sânge, au ieșit dintr-o clădire distrusă, după ce poziția lor fusese anterior supusă unui tir susținut din partea forțelor ucrainene. Corpul 3 de armată a transmis că a reușit să trimită roboți pentru a recuceri zona, într-o „operațiune ofensivă bine planificată”.

Ajung și în misiuni civile

Tehnologia dezvoltată pentru front începe să fie folosită și în afara acestuia. De exemplu, roboți tereștri au fost utilizați recent pentru stingerea incendiilor în zone bombardate, unde exista riscul unor explozii sau al unor atacuri repetate.

Soldați ucraineni au folosit un robot pentru a stinge un incendiu izbucnit într-un cartier rezidențial, după un nou atac rusesc asupra civililor, transmis Kyiv Independent sâmbătă.

După ce au descoperit butelii de gaz la locul incendiului din Kramatorsk, regiunea Donețk, membrii Brigăzii 12 Operațiuni Speciale „Azov” au trimis în intervenție un vehicul terestru fără pilot de tip Zmiy, pentru a evita expunerea militarilor la riscuri suplimentare.

Robotul a reușit să stingă focul și să împiedice extinderea acestuia, în timp ce soldații au rămas la o distanță sigură, a transmis brigada pe rețelele sociale.

„Exista riscul unor noi bombardamente, apoi al dronelor FPV, în acele momente ne retrăgeam în adăposturi. Când situația devenea sigură, ne reluam activitatea”, a declarat comandantul plutonului de pompieri al brigăzii, cu indicativul „Berdyansk”.

Kramatorsk este vizat constant de atacuri rusești, în special asupra zonelor civile. Acestea provoacă frecvent incendii care distrug locuințe și afaceri.

RoverTech, o companie ucraineană din domeniul tehnologiei de apărare care produce vehiculul terestru fără pilot Zmiy („Șarpele”), a livrat la începutul lunii martie roboți de stingere a incendiilor către serviciile de urgență din regiunile Donețk și Dnipropetrovsk.

Aceștia pot fi folosiți în zone greu accesibile, pot transporta echipamente și pot servi drept platformă pentru intervențiile echipelor de salvare.

„Platforma robotică este echipată cu un modul de stingere a incendiilor controlat de la distanță, ceea ce permite intervenții în zone unde există riscul unor bombardamente repetate sau al detonării muniției”, a transmis compania pe site-ul său.

Potrivit RoverTech, Zmiy poate fi operat de la o distanță de până la 3.000 de metri și poate tracta încărcături de până la 700 de kilograme.

Pe măsură ce industria ucraineană de tehnologie de apărare se dezvoltă, companiile și investitorii analizează tot mai mult modul în care aceste produse pot fi adaptate pentru utilizări civile, precum sprijinirea serviciilor de urgență în situații periculoase, pentru a reduce riscurile care pun viața în pericol.

Kievul mizează pe sectorul său în plină expansiune al tehnologiei de apărare ca pe unul dintre pilonii principali ai redresării economice. Pe măsură ce companiile se dezvoltă, sectorul a atras mult mai multe investiții străine în ultimul an.